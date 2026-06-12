Тяжелая еда или залог сытости? 4 главных мифа о мясе, в которые пора перестать верить

Хотя сбалансированного питания можно добиться разными способами, Занда Зариня-Решетина отмечает, что именно мясо содержит полноценный белок, легко усваиваемый организмом, а также гемовое железо. Гемовое железо - это форма железа, содержащаяся в продуктах животного происхождения - мясе, рыбе и птице. Организм способен усваивать и использовать его гораздо эффективнее, чем негемовое железо, которое содержится в растительных продуктах, таких как бобы, шпинат или гречка. Именно поэтому мясо часто упоминается как один из наиболее ценных источников железа в рационе, особенно для людей с повышенным риском дефицита железа - женщин репродуктивного возраста, подростков и физически активных людей. Следует учитывать, что человеку, не употребляющему мясо, может потребоваться значительно большее количество растительных продуктов для усвоения эквивалентного количества железа.