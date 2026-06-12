Тяжелая еда или залог сытости? 4 главных мифа о мясе, в которые пора перестать верить
Потребление мяса по-прежнему овеяно в обществе различными опасениями и даже мифами. Часто эти предположения основаны на неполной информации или обобщениях. Международный научный журнал Nature Metabolism пришел к выводу, что дезинформация о питании становится все более распространенной в цифровой среде, и людям все труднее отличать научно обоснованную информацию от популярных мифов.
Популярный в Латвии бренд куриного мяса Ķekava в сотрудничестве с тренером по здоровью и физической подготовке Зандой Зариней-Решетиной развенчивает наиболее распространенные мифы о потреблении мяса и предлагает профессиональную точку зрения на то, почему мясо занимает важное место в здоровом питании.
Миф №1: Мясо тяжелое и трудно переваривается
На самом деле, важен способ приготовления. Жареное на масле и сильно обработанное мясо действительно может труднее перевариваться, в то время как приготовленное на пару, тушеное или и приготовленное на гриле мясо легче усваивается организмом. Также важно соблюдать размер порции и сбалансированное питание, в котором мясо сочетается с овощами и цельнозерновыми продуктами.
Интересно, что 100 граммов куриного филе содержат примерно 23-25 граммов белка, но относительно небольшое количество жира. Это означает, что одна порция может обеспечить почти половину суточной потребности в белке для среднестатистического активного взрослого человека. Кроме того, организм тратит больше энергии на переваривание белка, чем на переработку жиров или углеводов, поэтому чувство сытости после богатой белком пищи сохраняется дольше.
Миф №2: Мясо способствует увеличению веса
В действительности, изменение веса определяется общим количеством потребляемых калорий и образом жизни, а не каким-то конкретным продуктом. Включение в рацион постного мяса, например, куриного филе, может помочь контролировать вес, поскольку белок обеспечивает длительное чувство сытости и помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Кроме того, белок особенно важен для поддержания мышечной массы, физической выносливости и процессов восстановления организма.
Исследования показывают, что людям, которые ежедневно потребляют достаточное количество белка, легче поддерживать мышечную массу даже во время снижения веса. Это важно, потому что мышцы помогают поддерживать более активный обмен веществ. Например, физически активному человеку весом 70 килограммов необходимо около 85-120 граммов белка в день. Одна порция куриного филе весом 150 граммов обеспечивает примерно от трети до половины этого количества.
Миф №3: Мясо не является необходимым, поскольку все питательные вещества усваиваются иным способом
Хотя сбалансированного питания можно добиться разными способами, Занда Зариня-Решетина отмечает, что именно мясо содержит полноценный белок, легко усваиваемый организмом, а также гемовое железо. Гемовое железо - это форма железа, содержащаяся в продуктах животного происхождения - мясе, рыбе и птице. Организм способен усваивать и использовать его гораздо эффективнее, чем негемовое железо, которое содержится в растительных продуктах, таких как бобы, шпинат или гречка. Именно поэтому мясо часто упоминается как один из наиболее ценных источников железа в рационе, особенно для людей с повышенным риском дефицита железа - женщин репродуктивного возраста, подростков и физически активных людей. Следует учитывать, что человеку, не употребляющему мясо, может потребоваться значительно большее количество растительных продуктов для усвоения эквивалентного количества железа.
"Сейчас люди думают не только о калориях, но и о том, что организм получает с пищей. Мясо обеспечивает организм белком высокой биологической ценности, легкоусвояемым гемовым железом и витамином B12, который в природе содержится в основном в продуктах животного происхождения. Эти питательные вещества необходимы для хорошего самочувствия, энергии и физической выносливости", - говорит Занда Зариня-Решетина.
По данным Всемирной организации здравоохранения, дефицит железа остается одним из наиболее распространенных видов дефицита питательных веществ в мире, особенно среди женщин. Новейшие международные исследования показывают, что примерно каждый шестой человек в мире сталкивается с дефицитом железа.
Миф №4: Мясо, которое продается в магазинах, перенасыщено гормонами и антибиотиками
"Это один из самых распространенных мифов, вызывающих необоснованные опасения о безопасности продуктов. В Европейском союзе использование гормонов в птицеводстве запрещено уже более 40 лет, а антибиотики могут применяться только под наблюдением ветеринара. Куриное мясо, произведенное в Латвии, подвергается строгому контролю качества и безопасности пищевых продуктов", - говорит руководитель ветеринарного департамента Ķekava Foods Татьяна Лисаковска.
Занда Зариня-Решетина призывает выбирать продукцию от надежных местных производителей, поскольку качество продуктов, которые мы покупаем для ежедневного потребления, играет важную роль в достижении наших целей в спорте и общем здоровье. Главное - выбирать качественные продукты, обращать внимание на состав и соблюдать умеренность. В сбалансированном питании мясо может быть важной частью здорового образа жизни, обеспечивая организм энергией, силой и необходимыми питательными веществами для хорошего самочувствия.