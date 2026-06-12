"Разбуди Ригу вместе с почтой": Latvijas Pasts устроил утренний рейв в центре города
Сегодня утром, 12 июня, под лозунгом «Разбуди Ригу вместе с почтой!» в клиентском центре Latvijas Pasts на улице Элизабетес, 41/43, прошел публичный рейв.
Мероприятие, посвященное годовщине смены визуальной идентичности и бренда предприятия, посетили клиенты, рижане и гости города.
С 7:00 до 9:00 клиентский центр Elizabete превратился в необычное место встречи в городской среде, объединив культуру утреннего кофе и чая с ритмами электронной музыки в сопровождении Санты Помасковой.
«Почта прекрасно понимает, что такое движение и ритм. Наша команда каждый день заботится о том, чтобы тысячи посылок и писем как можно быстрее достигали нужного адресата. Мы сортируем отправления, пока большинство жителей наслаждаются ночным отдыхом. Наши курьеры и почтальоны проходят маршруты доставки в то время, когда городская среда только просыпается. Утренним рейвом мы хотели привнести эту динамику, превратив начало рабочего дня в необычный опыт», — говорит руководитель отдела маркетинга Latvijas Pasts Рута Поле.
Как сообщалось, Latvijas Pasts в соответствии со своим стратегическим направлением в июне 2025 года представила современную электронную среду — сайт и портал самообслуживания для частных лиц mans.pasts.lv, а также новую визуальную идентичность и единую стратегию бренда.
Новое обещание бренда — ориентированное на сотрудничество развитие будущего с качественным клиентским опытом для пользователей электронной коммерции и почтовых услуг.