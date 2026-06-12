"Разбуди Ригу вместе с почтой": Latvijas Pasts устроил утренний рейв в центре города

«Почта прекрасно понимает, что такое движение и ритм. Наша команда каждый день заботится о том, чтобы тысячи посылок и писем как можно быстрее достигали нужного адресата. Мы сортируем отправления, пока большинство жителей наслаждаются ночным отдыхом. Наши курьеры и почтальоны проходят маршруты доставки в то время, когда городская среда только просыпается. Утренним рейвом мы хотели привнести эту динамику, превратив начало рабочего дня в необычный опыт», — говорит руководитель отдела маркетинга Latvijas Pasts Рута Поле.