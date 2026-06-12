Мнение: по вине правительства почти миллион жителей Риги и окрестностей могут лишиться приличной суммы

Rīgas Metropole не возражает против принципа финансового выравнивания и признает, что в Латвии есть самоуправления, которым из-за объективных социально-экономических обстоятельств необходима дополнительная поддержка. Однако солидарность должна основываться на прозрачных расчетах, ясном участии государства и объективной оценке потребностей самоуправлений. По доступным расчетам, новая модель в 2027 году будет означать для самоуправлений Рижской метрополии на 20 миллионов евро меньше доходов после выравнивания, чем действующая система.