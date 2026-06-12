Мнение: по вине правительства почти миллион жителей Риги и окрестностей могут лишиться приличной суммы
Объединение самоуправлений Риги и Пририжья Rīgas Metropole призвало правительство начать дискуссии с самоуправлениями, прежде чем продвигать новую модель финансового выравнивания самоуправлений (PFI). По мнению организации, она создает существенные риски для развития и качества услуг, предоставляемых почти одному миллиону жителей Латвии.
Rīgas Metropole не возражает против принципа финансового выравнивания и признает, что в Латвии есть самоуправления, которым из-за объективных социально-экономических обстоятельств необходима дополнительная поддержка. Однако солидарность должна основываться на прозрачных расчетах, ясном участии государства и объективной оценке потребностей самоуправлений. По доступным расчетам, новая модель в 2027 году будет означать для самоуправлений Рижской метрополии на 20 миллионов евро меньше доходов после выравнивания, чем действующая система.
“Поэтому нужно искать возможности, как самоуправлениям в регионах получать постоянные доходы от регионального предпринимательства, в том числе сельского хозяйства, лесного хозяйства и использования природных ресурсов, которые сейчас составляют незначительную часть доходов самоуправлений”, — указывает сопредседатель правления Rīgas Metropole, вице-мэр Риги Марис Спринджукс.
“Самоуправления Риги и Пририжья начали важную работу по решению вопросов общественного транспорта и мобильности — услуг, которые ежедневно затрагивают передвижение всех жителей Латвии в связи с работой и учебой. Новая модель PFI может поставить этот процесс под угрозу”.
По мнению “Rīgas Metropole”, участие государства в системе финансового выравнивания должно быть значительно больше. Сейчас основная нагрузка перекладывается на самоуправления Рижской метрополии, тогда как вклад государства несоразмерен его ответственности за сбалансированное региональное развитие.
Rīgas Metropole считает, что новая модель недостаточно учитывает разные потребности самоуправлений и условия их развития. Самоуправления в Латвии неодинаковы — они различаются по численности населения, демографической структуре, темпам развития, нагрузке на инфраструктуру и экономической активности. Поэтому недопустим подход, который фактически пытается применять одинаковые критерии к очень разным территориям.
Ну а пока все деньги еще не отобрали, как ранее сообщал Otkrito.lv в Риге отремонтируют несколько учебных заведений. Каким школам повезло?