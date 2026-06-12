Выходные в Турайдском замке: средневековые игры, выпечка хлеба и археологические раскопки
13 июня с 12:00 до 17:00 в Турайдском музее-заповеднике пройдет мероприятие «Увлекательная археология для детей».
«Увлекательная археология» — это ежегодное событие в Турайдском замке, которого с нетерпением ждут многие дети. Цель мероприятия — познакомить посетителей с одним из самых сложных, но невероятно интересных направлений изучения прошлого — археологическими исследованиями, а также сформировать понимание культурного наследия и его многообразия.
Во время мероприятия во дворе Турайдского замка будут работать творческие мастерские. Здесь можно будет на практике освоить и попробовать создание глиняной посуды, роспись тарелок и даже испечь свой собственный хлеб. Это отличная возможность для больших и маленьких встретиться с археологом, узнать, как находят древнюю посуду и что она может рассказать о временах, когда в неё раскладывали вкусные кушанья.
Программа мероприятия
Творческие мастерские — это великолепный шанс освоить новые навыки.
С 12:00 до 17:00:
- Творческая мастерская по изготовлению глиняной посуды
- Роспись посуды
- Дегустация средневековой еды
- «Испеки свой хлеб!» и «Хлеб Анце»
- «От зерна до каши и хлеба»
- О пчелах и меде в древности и сегодня
- Средневековые настольные игры вместе со Школой молодых археологов
- Встреча с археологом
- Сенсорная коробка и песочница для самых маленьких
13:30 – 14:00 — Экскурсия «Горшки, миски, кружки, тарелки и не только…»
14:00 – 16:00 — Фотоуголок «Путешествие во времени»
16:00 – 17:00 — Увлекательный интерактивный спектакль «Кто разбил посуду?».
О спектакле: Роли в постановке исполнят сами дети — участники мероприятия. В течение всего дня они будут активно работать в творческих мастерских, познавая секреты изготовления посуды и приготовления еды, а под конец им предстоит распутать, казалось бы, пустяковый, но интригующий вопрос — кто же разбил посуду?
Во время праздника археологии также будет возможность принять участие в особой мастерской по созданию фарфоровых сакт (брошей), которую проведет художница Кристине Нуке-Пантелеева.