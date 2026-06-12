Выходные в Турайдском замке: средневековые игры, выпечка хлеба и археологические раскопки

Во время мероприятия во дворе Турайдского замка будут работать творческие мастерские. Здесь можно будет на практике освоить и попробовать создание глиняной посуды, роспись тарелок и даже испечь свой собственный хлеб. Это отличная возможность для больших и маленьких встретиться с археологом, узнать, как находят древнюю посуду и что она может рассказать о временах, когда в неё раскладывали вкусные кушанья.