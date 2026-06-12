Женщина из любопытства сделала ДНК-тест и осталась без семьи - ее дядя предупреждает других
Обычный тест ДНК, сделанный из любопытства, разрушил отношения между матерью и дочерью, раскрыл тайну отцовства спустя десятилетия и навсегда изменил жизнь сразу нескольких людей.
Согласно результатам теста, женщина узнала, что мужчина, которого всю жизнь считала своим отцом, на самом деле не был ее биологическим родителем. Об этом дядя женщины написал на популярном форуме Reddit.
Как безобидный тест разрушил семью
Мужчина решил предупредить других о возможных последствиях подобных тестов. По его словам, дочь его брата прошла тест компании 23andMe, не ожидая ничего необычного, однако результат полностью изменил ее представление о семье.
«Я знаю, что всем любопытно узнать о своем происхождении, и кажется, что это безобидный тест, однако иногда такие результаты могут раскрыть тайны, которые меняют жизнь людей», — написал мужчина.
Выяснилось, что мать женщины много лет назад была влюблена в другого человека, однако решила сохранить брак ради стабильности семьи. Она даже не подозревала, что беременна от другого мужчины, поэтому правда, открывшаяся спустя 45 лет, стала потрясением для всех участников этой истории. После открытия мать решила ничего не скрывать от дочери. По словам родственника, она сказала, что готова ответить на любой вопрос и поддержала желание дочери узнать больше о своем происхождении.
«Сначала мама была в шоке, но сказала дочери, что расскажет все, что та захочет узнать», — вспоминал дядя.
Однако ситуация оказалась гораздо сложнее. Мужчина, которого женщина считала своим отцом и который ее воспитал, умер примерно 20 лет назад. Биологический отец в тот момент также переживал сложный период жизни и вскоре после встречи с дочерью умер.
Семья прекратила общение после раскрытия тайны
После неожиданного открытия отношения между матерью и дочерью начали стремительно разрушаться. В итоге женщина полностью прекратила общение с матерью и не разговаривает с ней уже пять лет. Сейчас матери 73 года, а дочь является ее единственным ребенком. По словам брата, женщина до сих пор тяжело переживает произошедшее и винит во всем себя.
«Она говорит: "Я это заслужила". Сестра считает, что это ее наказание», — рассказал мужчина.
После пережитой семейной драмы мужчина призвал людей заранее задуматься о возможных последствиях генетических тестов. Он подчеркнул, что такие тесты могут быть полезны при изучении наследственных заболеваний, однако иногда раскрывают факты, к которым семья оказывается не готова. «На кону может быть гораздо больше, чем простое любопытство», — добавил он.