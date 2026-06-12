Женщина из любопытства сделала ДНК-тест и осталась без семьи - ее дядя предупреждает других

Выяснилось, что мать женщины много лет назад была влюблена в другого человека, однако решила сохранить брак ради стабильности семьи. Она даже не подозревала, что беременна от другого мужчины, поэтому правда, открывшаяся спустя 45 лет, стала потрясением для всех участников этой истории. После открытия мать решила ничего не скрывать от дочери. По словам родственника, она сказала, что готова ответить на любой вопрос и поддержала желание дочери узнать больше о своем происхождении.