Зациклились на велодорожках: депутат раскритиковал транспортную политику Риги

В Риге слишком большое внимание уделяется развитию велосипедной инфраструктуры, тогда как другие проблемы городской мобильности остаются без должного внимания. Такое мнение в передаче «Tava vide» на TV24 высказал депутат Рижской думы и председатель Комитета по развитию города Эдгар Бергхолц. По его словам, в последние годы дискуссии о транспорте в столице практически свелись к вопросам строительства велодорожек, в то время как комплексный подход к развитию транспортной системы оказался на втором плане.