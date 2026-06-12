Зациклились на велодорожках: депутат раскритиковал транспортную политику Риги
Велодорожки, борьба за экологию и европейские стандарты стали символами современной Риги. Однако, по мнению депутата Эдгара Бергхолца, городские власти увлеклись одним направлением и забыли о реальных транспортных проблемах жителей.
В Риге слишком большое внимание уделяется развитию велосипедной инфраструктуры, тогда как другие проблемы городской мобильности остаются без должного внимания. Такое мнение в передаче «Tava vide» на TV24 высказал депутат Рижской думы и председатель Комитета по развитию города Эдгар Бергхолц. По его словам, в последние годы дискуссии о транспорте в столице практически свелись к вопросам строительства велодорожек, в то время как комплексный подход к развитию транспортной системы оказался на втором плане.
«Мы очень активно побежали в одном направлении. Больше говорим о велодорожках и велосипедной инфраструктуре, но забыли о такой базовой вещи, как транспорт в целом», — заявил Бергхолц.
Он напомнил, что значительную часть городского движения по-прежнему составляет личный транспорт, и этот фактор нельзя игнорировать при планировании городской среды. По мнению депутата, развитие велосипедной инфраструктуры должно происходить более взвешенно и продуманно.
«Если улица Кр.Барона уже стала спокойной улицей, удобной для велосипедистов, то зачем мы хотим превратить в такую же улицу Чака или Бривибас?» — задается вопросом Бергхолц.
Он считает, что в стремлении следовать современным европейским тенденциям городские власти иногда забывают учитывать местные особенности. «Мы слишком быстро побежали вслед за европейскими сигналами и направлениями», — отметил политик. Еще одним важным фактором Бергхолц назвал климатические условия Латвии.
«Не стоит забывать, что мы живем на севере. Велосипедный сезон у нас достаточно короткий, а расходы на содержание такой инфраструктуры довольно велики», — подчеркнул он.
По мнению депутата, особого внимания заслуживает ситуация возле школ, которая ежедневно создает серьезные транспортные проблемы. «Мы очень хорошо видим, что происходит утром и вечером возле школ. Там полный кошмар», — заявил Бергхолц. Он отметил, что Латвия до сих пор не внедрила систему школьных автобусов, которая давно работает во многих европейских странах. «Мы по-прежнему не готовы организовать школьные автобусы, которые действительно возили бы детей в школу и обратно», — сказал депутат.
По его мнению, именно отсутствие подобных решений во многом способствует образованию пробок и неэффективному использованию времени жителями. «Планирование у нас пошло в неправильном направлении», — заключил председатель Комитета по развитию города.