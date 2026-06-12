Не просто концерты: в Латвии снова пройдет альтернативный фестиваль квир-сообщества

Фестиваль откроется в пятницу, 19 июня. Уже второй год подряд его первая часть пройдет в общественном центре Maiznīca — на этот раз в новых помещениях по адресу: улица Валерии Сейле, 12, Рига. В первый день посетителей приглашают на ярмарку местных D.I.Y.-ремесленников, мастерскую шелкографии и вечер кино. Вход в первый день будет бесплатным, а также это будет единственная возможность купить билет на следующие дни фестиваля по более выгодной цене.