Не просто концерты: в Латвии снова пройдет альтернативный фестиваль квир-сообщества
Уже четвертый год подряд в Латвии пройдет фестиваль квир-сообщества QUEER PUNK FEST 2026. В течение трех дней в Риге и Елгавском крае состоятся ярмарки местных ремесленников, творческие мастерские, вечер кино и большой музыкальный концерт.
Queer Punk Fest — это некоммерческое и D.I.Y., то есть созданное своими руками, альтернативное событие, организованное сообществом. Здесь нет границ между посетителями фестиваля, его организаторами и артистами на сцене. В этом году фестиваль пройдет в Риге и Елгавском крае с 19 по 21 июня.
Фестиваль откроется в пятницу, 19 июня. Уже второй год подряд его первая часть пройдет в общественном центре Maiznīca — на этот раз в новых помещениях по адресу: улица Валерии Сейле, 12, Рига. В первый день посетителей приглашают на ярмарку местных D.I.Y.-ремесленников, мастерскую шелкографии и вечер кино. Вход в первый день будет бесплатным, а также это будет единственная возможность купить билет на следующие дни фестиваля по более выгодной цене.
Второй и третий дни фестиваля, 20 и 21 июня, впервые пройдут за пределами Риги — в Эзерини, в Яунсвирлаукской волости Елгавского края. Как и положено настоящему фестивалю, там будет ночевка в палатках, еда, приготовленная на огне, природа вокруг, возможность участвовать в разных физических активностях и знакомиться с новыми людьми.
За музыкальное сопровождение будут отвечать артисты из всех трех стран Балтии и Украины. Они представят самые разные жанры, в том числе HC punk, stoner doom, emoviolence, mathrock и экспериментальную электронную музыку.