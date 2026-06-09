"Нас поливали святой водой, но это сделало нас сильнее": организаторы Riga Pride вспомнили первые шествия
В субботу, 13 июня, в Риге пройдет ежегодное шествие Riga Pride под лозунгом «Путь к свободе». В этом году прайд отмечает 21 год с момента первого такого мероприятия в столице, а его организаторы говорят: общество изменилось, но борьба за равные права еще не закончена.
Под лозунгом «Путь к свободе» в субботу, 13 июня, в Риге пройдет ежегодное шествие прайда. Организаторы в программе TV3 «900 sekundes» подчеркнули: за это время отношение общества заметно изменилось, однако борьба за полноценные права человека еще не завершена.
С момента первого прайда в Риге прошло уже более 20 лет. Как отмечают представители Riga Pride Каспар Залитис и Элина Гейде, изменения за эти годы были значительными.
«Я участвовал во всех шествиях с 2005 года. Могу сказать, что изменилось невероятно многое. Тогда на нас лили святую воду. Эта святая вода сделала нас только сильнее», — с иронией сказал Залитис.
Он отметил, что за эти годы удалось добиться, в частности, регулирования партнерских отношений. По его словам, участники прайда сегодня свободно идут по улицам Риги и в этом году пройдут по улице Бривибас — в сторону памятника Свободы.
В этом году изменилась и площадка мероприятия: активности прайда перенесены из Верманского сада на Эспланаду. Там пройдет сбор перед шествием, а также праздничная программа после него.
По словам организаторов, шествие начнется на Эспланаде. Затем колонна пройдет по улице Валдемара, далее по улице Лачплеша к памятнику Свободы, после чего по улице Бривибас вернется на Эспланаду. Там же после шествия состоится концерт.
Шествие Riga Pride 2025
В Риге в обрамлении радужных флагов прошло традиционное шествие представителей сексуальных меньшинств. В мероприятии участвовали несколько сотен человек.
Организаторы подчеркивают, что принять участие могут все желающие, независимо от возраста. Можно присоединиться к самому шествию, поддержать участников со стороны или прийти на заключительный концерт. На сцене на Эспланаде выступят Justs, Элиза Легздиня, рэпер Viņa, Эмилия Берзиня и другие артисты. «Прайд — это протест. Протест за права человека. Свобода не является чем-то само собой разумеющимся, о ней нужно заботиться каждый день», — подчеркнул Залитис.