"Нас поливали святой водой, но это сделало нас сильнее": организаторы Riga Pride вспомнили первые шествия

Организаторы подчеркивают, что принять участие могут все желающие, независимо от возраста. Можно присоединиться к самому шествию, поддержать участников со стороны или прийти на заключительный концерт. На сцене на Эспланаде выступят Justs, Элиза Легздиня, рэпер Viņa, Эмилия Берзиня и другие артисты. «Прайд — это протест. Протест за права человека. Свобода не является чем-то само собой разумеющимся, о ней нужно заботиться каждый день», — подчеркнул Залитис.