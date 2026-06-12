Правительство обещает работать по-новому: каждого министра будут оценивать каждый месяц
То, как министры выполняют три приоритетные задачи, будут оценивать не только в конце срока полномочий правительства, но как минимум раз в месяц. Об этом после закрытого заседания правительства заявил премьер-министр Андрис Кулбергс («Объединенный список»). На заседании министры представили работы, которые намерены выполнить до выборов в Сейм.
Приоритеты министров окончательно утвердят 30 июня. В целом правительство обещает сосредоточиться на укреплении безопасности, экономическом росте и сокращении бюрократии. Однако, как признал премьер, не все министры сразу смогли сформулировать задачи достаточно конкретно, сообщает LSM.lv.
По словам Кулбергса, лучше всего подготовилось Министерство обороны, которое представило измеримые задачи с четкими сроками. Например, уже в начале июля планируется завершить детальный план по переносу украинского опыта в латвийскую систему противовоздушной обороны, особенно в части противодействия дронам.
При этом премьер не стал называть министерство, которое подготовилось слабее всего. Он лишь отметил, что часть министров сначала указывала в качестве приоритетов обычные рабочие обязанности, например командировки, а не конкретные результаты.
Андрис Кулбергс подчеркнул, что каждый министр должен сосредоточиться только на трех главных задачах, которые реально выполнить до выборов и результат которых можно будет измерить. По его словам, формулировки вроде «укрепить», «увеличить» или «улучшить» сами по себе недостаточны — важно понимать, что именно будет сделано: принято решение Кабинета министров, подготовлены поправки к закону, разработан план или введено конкретное регулирование.
Список задач обещают опубликовать в виде понятной таблицы с указанием сроков и статуса выполнения. Прогресс будут отмечать по принципу «зеленый, желтый, красный»: выполнено, есть задержки или возникли проблемы. Проверять работу министров планируется не реже одного раза в месяц.
Заседание правительства проходило в закрытом режиме. Кулбергс заявил, что это не связано с секретностью: по его словам, открытое обсуждение задач министров в предвыборный период могло бы превратиться в политический «театр».
Пока министры публично называли разные приоритеты. Министр финансов Марис Кучинскис главным направлением считает ревизию государственного бюджета. Эдгар Таварс намерен передать больше полномочий самоуправлениям в вопросах территориального планирования, укрепить безопасность выборов и поддержать самоуправления Латгале. Министр юстиции Эдвард Смилтенс вместо трех задач назвал семь, включая упрощение строительных и имущественных процедур, повышение эффективности судов и создание механизма компенсации ущерба от дронов.
Министр обороны Райвис Мелнис выделяет перенос украинского военного опыта в работу Национальных вооруженных сил, развитие военной промышленности и адаптацию армии к новым угрозам. Министр иностранных дел Байба Браже сосредоточится на безопасности, экономике и организации выборов за рубежом. Министр сообщения Рихард Козловскис назвал среди задач airBaltic, Rail Baltica, безопасность дорожного движения и инфраструктуру на восточной границе.
В здравоохранении Хосам Абу Мери делает акцент на завершении реформ, сокращении очередей, цифровых решениях и снижении цен на лекарства. Министр экономики Виктор Валайнис обещает улучшить доступ предприятий к капиталу, стимулировать энергоэффективность и сокращать административную нагрузку.
Министр благосостояния Рейнис Узулниекс предлагает ввести базовую пенсию, увеличить семейное пособие и расширить статус Почетной семьи. Министр земледелия Улдис Аугулис намерен отстаивать интересы Латвии в Европейском союзе, поддерживать фермеров и рыбаков и упорядочить управление лесной отраслью.
В сфере образования Илзе Индриксоне называет приоритетами качество высшего образования, доступность обучения и пересмотр реформы «Школа2030». Министр культуры Наурис Пунтулис намерен работать над структурой Праздника песни и танца, поправками к закону о Совете по общественным электронным СМИ и принятием Закона об архитектуре. Министр внутренних дел Янис Домбрава выделяет ограничение миграции, укрепление служб внутренних дел и гражданскую защиту.
Министр климата и энергетики Янис Витенбергс до выборов намерен сосредоточиться на безопасности энергетической инфраструктуры, подготовке к отопительному сезону и улучшении предпринимательской среды.
Окончательный список трех приоритетов каждого министра правительство утвердит 30 июня. Кулбергс заявил, что рассчитывает на самодисциплину министров, однако главным оценщиком их работы станет общество — уже на выборах в Сейм 3 октября.