Правительство обещает работать по-новому: каждого министра будут оценивать каждый месяц

Андрис Кулбергс подчеркнул, что каждый министр должен сосредоточиться только на трех главных задачах, которые реально выполнить до выборов и результат которых можно будет измерить. По его словам, формулировки вроде «укрепить», «увеличить» или «улучшить» сами по себе недостаточны — важно понимать, что именно будет сделано: принято решение Кабинета министров, подготовлены поправки к закону, разработан план или введено конкретное регулирование.