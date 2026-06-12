Йога на крыше и среди шедевров: Художественный музей открывает новый летний сезон!

В дальнейшем на протяжении всего лета занятия йогой будут проходить раз в неделю — по четвергам утром, до открытия музея для посетителей, с 09:00 до 10:00. В залах закрытого музея в окружении произведений искусства каждый сможет укрепить тело, успокоить ум и осознанно позаботиться о своем самочувствии. После занятия у участников будет возможность осмотреть постоянную экспозицию музея.