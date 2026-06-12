Не только танки, но и пропаганда: новая выставка расскажет, как СССР готовил оккупацию Латвии
Оккупация Латвии в 1940 году была не внезапным военным вторжением, а результатом длительного давления, пропаганды и манипуляций. Новая выставка в Риге показывает, как элементы гибридной войны использовались задолго до нашего времени.
Музей оккупации Латвии 17 июня откроет выставку «Гибридная война против Латвии. 1939-1940». В музее подчеркивают, что утрата независимости Латвии в 1940 году не была внезапным событием, обусловленным исключительно военной оккупацией. Ей предшествовали длительное политическое давление, пропаганда, экономическое воздействие, военные угрозы и целенаправленное раскалывание общества.
Новая выставка предлагает взгляд на действия, осуществленные Советским Союзом против Латвии накануне Второй мировой войны и в период оккупации. Она показывает, что многие методы, которые сегодня можно охарактеризовать как инструменты гибридной войны, применялись уже более 80 лет назад.
Выставка напоминает посетителям о ходе событий от заключения пакта Молотова — Риббентропа 23 августа 1939 года до оккупации Латвии и ее включения в состав Советского Союза в августе 1940 года. В экспозиции представлены основные элементы гибридной войны — политическое и дипломатическое давление, информационные операции, военные угрозы, экономическое воздействие, дестабилизация общества, административный захват власти и другие инструменты, которые использовались для ликвидации суверенитета Латвии.