Не только танки, но и пропаганда: новая выставка расскажет, как СССР готовил оккупацию Латвии

Новая выставка предлагает взгляд на действия, осуществленные Советским Союзом против Латвии накануне Второй мировой войны и в период оккупации. Она показывает, что многие методы, которые сегодня можно охарактеризовать как инструменты гибридной войны, применялись уже более 80 лет назад.