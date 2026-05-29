Минблаг Латвии назвал приоритеты: увеличить пособия на детей и пенсии для старшего поколения

Узулниекс указывает, что эти приоритеты были определены с учетом требования премьер-министра нового правительства к каждой отрасли выдвинуть ограниченное количество стратегических направлений, основанных на данных, анализе и ранее подготовленных политических предложениях. Министр подчеркивает, что это не новая политическая повестка в сфере благосостояния, а направления, над которыми Минблаг работал уже долгое время. Они были подготовлены, обсуждены в политических дискуссиях и теперь «подняты на правительственный уровень как приоритетные задачи, которые необходимо выполнить за время работы этого правительства».