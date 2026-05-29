Минблаг Латвии назвал приоритеты: увеличить пособия на детей и пенсии для старшего поколения
Больше денег на детей и поддержка пенсонеров - Министерство благосостояния Латвии определило стратегические задачи в новом правительстве. Реформы затронут детские пособия, правила расчета пенсионного стажа и статус многодетных семей.
Как сообщила агентству LETA советник министра по вопросам стратегической коммуникации и связей с общественностью Даце Гулбе, повышение государственного семейного пособия является одним из трех приоритетов Министерства благосостояния в работе нового правительства. В качестве других приоритетов Узулниекс выдвинул введение базовой пенсии и расширение статуса «Почетной семьи» (Goda ģimene).
Министр благосостояния Рейнис Узулниекс (СЗК) в рамках работы нового правительства обещает увеличить государственное семейное пособие на одного ребенка с нынешних 25 евро до 50 евро, а на двоих детей — с текущих 50 евро за каждого ребенка до 65 евро за каждого.
С 2028 года также обещают ввести механизм регулярного пересмотра пособия с привязкой к экономической ситуации, а также начать выплату пособия уже с момента рождения ребенка.
Одновременно Минблаг будет продвигать решение о включении периода отпуска по уходу за ребенком в трудовой стаж для родителей, которые ухаживали за детьми в период с 1991 по 1995 год, когда социальные взносы не производились. Узулниекс считает это вопросом справедливости в отношении исторических ситуаций в переходный период рынка труда.
В свою очередь, введение базовой пенсии предусматривает пересмотр доплат к пенсии по старости за трудовой стаж до 1996 года, разработку нового регулирования для стажа после 1996 года и модель постепенного внедрения. Изначально поддержку планируется направить самой незащищенной группе сениоров — жителям в возрасте от 85 лет.
По оценке Узулниекса, такой подход позволит более целевым образом увеличить доходы тех пенсионеров, которые нуждаются в поддержке больше всего, одновременно создавая основу для более широкого упорядочивания пенсионной системы. Для реализации предложений потребуется концептуальное решение правительства и поправки к закону «О государственных пенсиях».
Еще одним важным приоритетом является пересмотр системы статуса «Почетной семьи». Планируется установить, что статус «Почетной семьи» и связанная с ним поддержка полагаются всем семьям, в которых растут трое и более детей, при этом действие статуса сохраняется до момента, пока младший ребенок не достигнет 24-летнего возраста.
По мнению Минблага, такие изменения сделают систему поддержки более доступной, менее бюрократизированной и более соответствующей ситуации современных семей.
Узулниекс указывает, что эти приоритеты были определены с учетом требования премьер-министра нового правительства к каждой отрасли выдвинуть ограниченное количество стратегических направлений, основанных на данных, анализе и ранее подготовленных политических предложениях. Министр подчеркивает, что это не новая политическая повестка в сфере благосостояния, а направления, над которыми Минблаг работал уже долгое время. Они были подготовлены, обсуждены в политических дискуссиях и теперь «подняты на правительственный уровень как приоритетные задачи, которые необходимо выполнить за время работы этого правительства».
Новое правительство сформировано «Объединенным списком», Национальным объединением, «Новым Единством» и Союзом зеленых и крестьян. В его декларации записано, что новое правительство будет ответственно относиться к возможностям государственного бюджета.