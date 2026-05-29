"Неважно, на каком языке человек просит помощи": депутат раскритиковал указ Домбравы
Решение нового главы МВД Домбравы говорить только по-латышски во внутренней и внешней системе коммуникации министерства вызвало разногласия в обществе, а один из депутатов Сейма уже заявил, что безопасность людей важнее языковых распоряжений и назвал инициативу "непрофессиональной".
На инициативу министра резко отреагировал депутат Сейма Эдмунд Зивтиньш («Латвия на первом месте»). В своем обращении он назвал такое решение «непорядочным и непрофессиональным».
«Преступления и несчастья не имеют языка!» — написал политик.
Зивтиньш подчеркнул, что уважение к латышскому языку не ставится под сомнение, однако главная задача полиции и всей системы внутренних дел — спасать жизни и помогать людям в критических ситуациях. «Каждый из нас должен уважать и укреплять латышский язык как единственный государственный — это не обсуждается. Однако у системы внутренних дел и полиции есть одна главная, фундаментальная функция: спасать жизни, предотвращать преступления и помогать людям в момент беды», — отметил депутат.
По его словам, в экстренных ситуациях язык не должен становиться препятствием для получения помощи.
«Если человек пострадал от преступления, если ему угрожает опасность или нужна срочная помощь, совершенно неважно, на каком языке он говорит и просит помощи — по-латышски, по-английски, по-украински или по-русски. Человеку нужно помочь. Точка», — написал Зивтиньш.
Депутат также предупредил, что формальные языковые ограничения могут привести к опасным последствиям. «Если полицейский или спасатель из-за формальных ограничений не сможет оперативно понять информацию от иностранного туриста, украинского беженца или любого другого жителя, последствия могут быть необратимыми», — заявил он.
По мнению политика, приоритетом МВД должны оставаться безопасность и жизнь человека, а не политические заявления. «Задача службы — защищать общество, а не создавать искусственные барьеры там, где решающей может быть каждая секунда», — подчеркнул депутат.
В завершение Зивтиньш заявил, что считает подобные действия нового министра неприемлемыми. «Приоритетом системы внутренних дел должна быть безопасность и человеческая жизнь, а не политический популизм за счет общественной безопасности», — написал он.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что депутата Эдмунда Зивтиньша можно смело назвать двойником нового премьера Латвии Андриса Кулбергса. Совместное фото политиков взорвало соцсети: пользователи шутят про братьев-близнецов, подмены на заседаниях и "клонов" власти.