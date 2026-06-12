В доме под Елгавой одна комната оказалась совсем не жилой: полиция нашла там плантацию марихуаны
В мае этого года должностные лица Государственной полиции в Елгавском крае, в Озолниекской волости, обнаружили в частном доме оборудованную плантацию марихуаны. Во время обыска были изъяты 10 кустов марихуаны, высушенная марихуана и оборудование, предназначенное для ее выращивания.
Сотрудники Государственной полиции 12 мая во время обыска в Елгавском крае, в Озолниекской волости, установили, что одна из комнат частного дома была оборудована как плантация марихуаны. Во время обыска правоохранители изъяли оборудование для выращивания марихуаны — вентилятор, LED-освещение, палатку и другие устройства, предназначенные для выращивания марихуаны, а также 10 саженцев, похожих на растения марихуаны, высушенные вещества растительного происхождения зеленовато-коричневого цвета и семена растений.
В Государственной полиции по факту произошедшего начат уголовный процесс о незаконном посеве и выращивании растений, содержащих наркотические вещества, а также о незаконном хранении наркотических веществ в крупном размере с целью реализации. В рамках уголовного процесса назначены экспертизы изъятых веществ.
Экспертиза установила, что 10 зеленых невысушенных саженцев марихуаны общей массой 3860 граммов содержат тетрагидроканнабинол, или наркотически активный компонент каннабиса, и являются каннабисом — невысушенной марихуаной. Также установлено, что один килограмм вещества, изъятого в общей сложности в трех мешках, содержит высушенную марихуану. Результаты остальных экспертиз еще ожидаются.
14 мая должностные лица Государственной полиции задержали человека по подозрению в незаконном обороте наркотических веществ и обратились в суд с просьбой применить к мужчине меру пресечения в виде ареста. Эта мера уже вступила в силу. Ранее мужчина не попадал в поле зрения полиции.
Согласно Уголовному закону, за совершение такого преступного деяния самое строгое наказание предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. В уголовном процессе продолжается досудебное расследование.
Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не доказана в установленном законом порядке.
Государственная полиция также напоминает, что оборот одурманивающих веществ в Латвии является незаконным и наказуемым, и призывает жителей информировать полицию, если есть подозрения о лицах, занимающихся незаконным оборотом таких веществ. Сообщить можно по телефону 112, а также позвонив на телефон доверия Государственной полиции 67075444 — это автоответчик, поэтому информацию необходимо формулировать точно, — или написав на электронную почту uzticiba@vp.gov.lv.