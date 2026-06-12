В доме под Елгавой одна комната оказалась совсем не жилой: полиция нашла там плантацию марихуаны

Сотрудники Государственной полиции 12 мая во время обыска в Елгавском крае, в Озолниекской волости, установили, что одна из комнат частного дома была оборудована как плантация марихуаны. Во время обыска правоохранители изъяли оборудование для выращивания марихуаны — вентилятор, LED-освещение, палатку и другие устройства, предназначенные для выращивания марихуаны, а также 10 саженцев, похожих на растения марихуаны, высушенные вещества растительного происхождения зеленовато-коричневого цвета и семена растений.