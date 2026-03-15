Парковки стали опаснее трасс? Шокирующая статистика аварий у ТЦ и жилых домов
В прошлом году число страховых случаев по КАСКО, связанных с повреждениями автомобилей на парковках у магазинов, офисов и жилых домов, выросло на 22%, свидетельствуют данные страхового акционерного общества BTA Baltic Insurance Company.
За последние три года самая крупная компенсация была выплачена в размере 18 392 евро за происшествие, в котором при выезде с парковочного места и столкновении с другим автомобилем у машины была повреждена вся левая сторона. Как рассказал директор департамента страховых возмещений BTA Иво Данче, водители чаще всего связывают риск аварий с трассами, перекрестками и высокой скоростью, однако на практике такие случаи регулярно происходят и на парковках, где возможности для маневра ограничены, а движение остается интенсивным.
Автомобиль скатился на подземную парковку, а водитель перепутал педали — как чаще всего происходят такие аварии?
Чаще всего повреждения возникают при движении задним ходом или при выезде с парковочного места. Водители маневрируют на очень ограниченной территории и нередко не замечают другой автомобиль или препятствие, в результате чего происходит столкновение. В таких ситуациях наибольшие убытки обычно возникают тогда, когда в аварии одновременно повреждаются несколько кузовных деталей. Так, за последние три года самая крупная компенсация BTA была выплачена за случай, когда при выезде с парковки и столкновении с другим автомобилем у машины была повреждена вся левая сторона, а сумма возмещения достигла 18 392 евро.
«Хотя именно неточные маневры на парковках создают самые большие риски, иногда встречаются и нестандартные ситуации из-за невнимательности водителей. Например, в одном из случаев у автомобиля не был включен ручной тормоз, поэтому он скатился на подземную парковку, по пути повредив другой транспорт, ворота и столб — в этом происшествии машина получила серьезные повреждения задних дверей, капота, крышки багажника и фар. В другой ситуации водитель, двигаясь задним ходом, вместо педали тормоза нажал на газ, и автомобиль врезался в стоящую машину. В обоих случаях суммы возмещения достигли 9000 евро», — рассказал директор департамента страховых возмещений BTA Иво Данче.
Он добавил, что хотя большинство повреждений, которые автомобили получают на парковках, сравнительно невелики — это царапины, повреждения бамперов, вмятины, — и сначала могут казаться незначительными визуальными дефектами, в долгосрочной перспективе, если их не устранить, может возникнуть коррозия, поскольку защитный слой краски уже поврежден. При этом устранение даже небольшой царапины или вмятины на двери зачастую означает перекраску всей двери, что требует финансовых вложений. Поэтому в любой ситуации очень важно, застрахован ли автомобиль и кто будет покрывать расходы на ремонт.
В целом статистика BTA показывает, что средняя страховая выплата по КАСКО за одно такое происшествие, при котором автомобиль получил повреждения на парковке, в прошлом году достигла 934 евро.
Что делать, если виновный водитель скрылся или даже не заметил причиненный ущерб?
На парковках происходят самые разные ситуации — бывают случаи, когда водители намеренно не хотят признавать свою вину за ущерб, причиненный другому автомобилю, а бывают и такие, когда человек просто не замечает, что задел чужую машину. Владелец возвращается к автомобилю и обнаруживает поцарапанную дверь или поврежденное зеркало, но установить виновное транспортное средство невозможно.
«Обнаружив повреждения автомобиля, важно сразу их зафиксировать, сделав фото и видео. Нужно выяснить, есть ли на территории видеонаблюдение. Возможно, у происшествия были свидетели. Если в случившемся есть признаки умышленного вреда, например, разбито стекло и из салона украдены вещи, о произошедшем следует сообщить и в полицию. Независимо от ситуации, лучше всего как можно быстрее связаться со страховой компанией, чтобы заявить о страховом случае. Причем такие ситуации могут происходить не только в Латвии, но и за границей, поэтому важно, чтобы полис КАСКО действовал и за рубежом. Например, в практике BTA был случай в Польше, когда водитель отлучился с парковки у автозаправки, а вернувшись, обнаружил, что его грузовик поврежден. Ущерб превысил 13 000 евро и был покрыт страховкой. Виновника в этом случае зафиксировали камеры видеонаблюдения», — пояснил Данче.
Риски сохраняются круглый год — свою роль играют и погодные условия
На аварии на парковках влияют и сезоны — например, зимой это гололед и неубранный снег. В целом число заявлений по КАСКО в BTA показывает, что риски сохраняются в течение всего года, однако различаются масштаб их последствий и частота таких происшествий.
«Безусловно, погодные условия, интенсивность движения автомобилей и видимость могут влиять на количество и серьезность происшествий на парковках. В зимние месяцы мы наблюдаем, что суммы возмещений немного выше, а количество случаев — меньше. Летом ситуация обратная. Классический пример зимней ситуации связан со скольжением: в одном из заявленных в BTA случаев автомобиль, выезжая с парковки, из-за обледенелой дороги занесло, и он врезался в стоящую впереди машину. Размер выплаченного возмещения в этом случае достиг около 5200 евро», — говорит Иво Данче.
В целом, независимо от времени года, для парковок характерен один и тот же принцип аварий: скорость невысокая, но «цена» невнимательности или ошибки может оказаться очень высокой. В современных автомобилях даже небольшой удар может повредить датчики, камеры, светодиодные фары или кузовные элементы, ремонт которых обходится дорого и должен оплачиваться из собственных средств, если страховки нет.