Парковки стали опаснее трасс? Шокирующая статистика аварий у ТЦ и жилых домов

«Обнаружив повреждения автомобиля, важно сразу их зафиксировать, сделав фото и видео. Нужно выяснить, есть ли на территории видеонаблюдение. Возможно, у происшествия были свидетели. Если в случившемся есть признаки умышленного вреда, например, разбито стекло и из салона украдены вещи, о произошедшем следует сообщить и в полицию. Независимо от ситуации, лучше всего как можно быстрее связаться со страховой компанией, чтобы заявить о страховом случае. Причем такие ситуации могут происходить не только в Латвии, но и за границей, поэтому важно, чтобы полис КАСКО действовал и за рубежом. Например, в практике BTA был случай в Польше, когда водитель отлучился с парковки у автозаправки, а вернувшись, обнаружил, что его грузовик поврежден. Ущерб превысил 13 000 евро и был покрыт страховкой. Виновника в этом случае зафиксировали камеры видеонаблюдения», — пояснил Данче.