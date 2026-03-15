Таяние льда вызвало подъем воды в реках Латвии: где ситуация самая напряженная
Латвийские реки выходят из берегов: таяние льда ускорилось, и вода поднимается по всей стране. В отдельных районах фиксируются резкие скачки уровня, а поймы уже затоплены.
Уровень воды в реках Латвии продолжает расти, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Метеорологи отмечают, что на больших участках рек тает лед, поэтому ситуация в реках быстро меняется. Во многих местах затоплены поймы и низменные участки.
Например, прошлой ночью таяние льда на Даугаве у Екабпилса вызвало колебания уровня воды. Уровень воды в Плявиньском водохранилище у Зельки поднялся на 26 сантиметров, а с 3 марта - на 134 сантиметра.
В целом уровень воды в большинстве рек бассейна Даугавы поднялся на 9-38 сантиметров. На участках рек, где прошел лед, например, Айвиексте у Айвиекстской ГЭС и нижнее течение Огре уровень воды резко колебался.
На Гауе уровень воды поднялся на 5-13 сантиметров, а в местах, где образовались ледяные заторы, уровень воды резко олебался, например, возле Сигулды, где уровень воды упал на 107 сантиметров после распада ледяного затора. В Гауе у Валмиеры уровень воды с 26 февраля поднялся на 120 сантиметров.
В реках бассейна Гауи уровень воды за последние сутки поднялся от одного до 17 сантиметров.
В реке Салаца и ее бассейне уровень воды за ночь поднялся на 16 сантиметров.
В реке Лиелупе и ее бассейне за ночь уровень воды поднялся на 2-56 сантиметров, а в Венте уровень воды поднялся на 16-44 сантиметра, и только в Кулдиге уровень воды снизился.
Метеорологи отмечают, что участков рек, где ледяной покров сохраняется, становится все меньше и меньше.
В ближайшие дни сохранится теплая погода, ночью местами ожидаются небольшие заморозки, а в конце недели через Латвию пройдут области осадков, ожидаются небольшие дожди. Уровень воды в некоторых реках будет колебаться, но в целом сток и уровень воды в большинстве рек продолжат повышаться.