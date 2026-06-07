Открытый чемпионат Франции по теннису выиграл немецкий теннисист Александр Зверев
Немецкий теннисист Александр Зверев в воскресенье стал победителем Открытого чемпионата Франции, впервые в карьере завоевав титул турнира серии «Большого шлема».
В финале третья ракетка мира Зверев победил итальянца Флавио Коболли (14-е место в рейтинге ATP) со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.
До этого Зверев трижды выходил в финалы турниров «Большого шлема», однако каждый раз терпел поражение, в том числе на «Ролан Гаррос» в 2024 году.
В полуфинале Зверев со счетом 7:5, 6:2, 3:6, 6:3 обыграл чеха Якуба Меншика (27-й номер рейтинга ATP), тогда как Коболли вышел в финал без игры. Его соперник, соотечественник и друг детства Маттео Арнальди (104-й номер рейтинга ATP), снялся с турнира незадолго до полуфинального матча.
Лучшим результатом Коболли на турнирах «Большого шлема» до этого был выход в четвертьфинал Уимблдона в прошлом году.
Открытый чемпионат Франции стал вторым турниром серии «Большого шлема» в нынешнем сезоне.
В женской конкуренции, как ранее сообщал Otkrito.lv, турнир выиграла нейтральная спортсменка Мирра Андреева.