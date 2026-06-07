Мирра Андреева.
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Сегодня 09:44
Открытый чемпионат Франции по теннису выиграла нейтральная спортсменка
Восьмая ракетка мира 19-летняя россиянка Мирра Андреева стала победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису "Ролан Гаррос", второго в сезоне турнира "Большого шлема".
В финале выступающая в нейтральном статусе спортсменка обыграла в двух партиях неожиданно пробившуюся в финал 114-ю ракетку мира из Польши Майю Хвалиньскую. Матч завершился со счетом 6:3; 6:2.
Андреева стала первой россиянкой за 12 лет, которая выиграла на "Ролан Гаррос". В последний раз это удавалось Марии Шараповой, которая обыграла Симону Халеп в 2014 году.
В полуфинале турнира россиянка обыграла представительницу Украины Марту Костюк.
Лучшая теннисистка Латвии Алена Остапенко дошла только до второго круга "Ролан Гаррос".