Сборная Латвии по баскетболу 3x3 вышла в финал Кубка мира

Сборная Латвии вышла в четверку сильнейших чемпионата мира в третий раз в истории. В 2019 году в Амстердаме латвийцы в полуфинале победили Сербию со счетом 22:19, а в финале уступили США — 14:18. В 2023 году в Вене латвийская команда проиграла Сербии в полуфинале со счетом 18:21, а в матче за бронзу победила Бразилию — 22:12.