Сборная Латвии по баскетболу 3x3 вышла в финал Кубка мира
Мужская сборная Латвии по баскетболу 3х3, в составе которой выступают Наурис Миедзис, Карлис Ласманис, Францис Лацис и Зигмарс Раймо, в воскресенье в Варшаве одержала победу в полуфинале и во второй раз в своей истории сыграет в матче за золотые медали.
Посеянная на турнире под седьмым номером сборная Латвии в полуфинале в овертайме со счетом 20:19 победила Сербию, имевшую первый номер посева.
Самым результативным в составе латвийцев стал Миедзис, набравший девять очков и сделавший четыре подбора. Ласманис записал на свой счет шесть очков, Лацис набрал три очка и сделал девять подборов, а Раймо завершил матч с двумя очками и пятью подборами.
У сербов 12 очков набрал Страхиня Стоячич.
За три минуты до конца основного времени после дальнего попадания Миедзиса Латвия вышла вперед — 13:12. Сербы ответили двухочковым броском, а затем после двух точных штрафных довели преимущество до трех очков. В дальнейшем латвийцы сократили отставание до одного очка, а в начале последней минуты счет стал равным — 16:16.
После точного броска сербов Миедзис реализовал дальний бросок, однако соперники вновь набрали очко и сравняли счет — 18:18. В последние секунды основного времени атаковали сербы, но очков не набрали, и матч перешел в овертайм.
Дополнительное время продолжалось до двух набранных одной из команд очков. Сербы первыми заработали одно очко. Латвийцы выполнили несколько неточных бросков, однако затем победу сборной Латвии принес дальний бросок Ласманиса.
Во втором полуфинале Германия, посеянная под шестым номером, со счетом 19:18 победила Францию (пятый номер посева). Финал между Латвией и Германией начнется в 22:15.
Матчи сборной Латвии в прямом эфире транслирует канал LTV7, а также сайты LSM.lv и Replay.lv, где доступны и остальные встречи турнира.
Сборная Латвии вышла в четверку сильнейших чемпионата мира в третий раз в истории. В 2019 году в Амстердаме латвийцы в полуфинале победили Сербию со счетом 22:19, а в финале уступили США — 14:18. В 2023 году в Вене латвийская команда проиграла Сербии в полуфинале со счетом 18:21, а в матче за бронзу победила Бразилию — 22:12.
На прошлогоднем чемпионате мира пути Латвии и Сербии не пересекались, однако в четвертьфинале чемпионата Европы латвийцы победили сербов со счетом 20:14. Из нынешнего состава тогда не играл только Ласманис, которого заменял Рихард Куксикс.
На групповом этапе сборная Латвии проиграла США со счетом 14:17, в овертайме победила Польшу — 22:20, затем обыграла Чехию — 21:15 и Монголию — 21:12, заняв второе место в группе. В 1/8 финала латвийцы победили Новую Зеландию — 21:19, а в четвертьфинале уверенно обыграли Литву — 22:13.
В пятницу в 1/8 финала выбыла женская сборная Латвии по баскетболу 3х3.
Мужская сборная Латвии выступает на чемпионатах мира шестой раз подряд. В 2019 году она завоевала серебряные медали, а в 2023 году — бронзовые. Женская сборная участвует в финальном турнире в третий раз.