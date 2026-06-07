Для этих трех знаков зодиака судьба приготовила серьезный тест
8 июня 2026 года три знака зодиака столкнутся с важным испытанием от Вселенной. Ретроградный Плутон в Водолее заставляет нас обратить внимание на те сферы жизни, где мы слишком крепко держимся за привычное и не готовы отпустить ситуацию.
Плутон символизирует масштабные перемены. Однако во время ретроградного движения его влияние проявляется медленно и постепенно. Но для этих знаков зодиака испытания не становятся неожиданностью. В понедельник они способны проявить терпение и выдержку. Какие бы проверки ни приготовила судьба, они справятся с ними. Очень скоро они смогут подняться над трудностями и обрести внутреннее удовлетворение, пишет YourTango.
Рак
Вы известны своей способностью выдерживать удары судьбы даже тогда, когда времена тяжелы, а шансы на успех кажутся минимальными. Ничего страшного, Рак. Вы уже бывали в подобных ситуациях и переживали куда более сложные периоды. То, что происходит сейчас, не сможет вас сломить.
В понедельник на пути к вашим целям возникнет очередное препятствие. Это доставит неудобства, но не станет катастрофой, и вы прекрасно это понимаете. Как и прежде, вы найдете способ преодолеть трудности.
Это космическое испытание — вовсе не конец света. Это лишь очередная развилка на жизненном пути. Во время ретроградного Плутона вам, возможно, не до бурной радости, зато вы сможете убедиться, что терпение и настойчивость в конечном итоге приводят к победе. Вы справитесь.
Стрелец
Вы видите перед собой испытание и вместо того, чтобы испугаться или попытаться его избежать, испытываете азарт. Вы интуитивно верите: если ситуация выглядит сложной, значит, Вселенная готовит для вас нечто лучшее. И это действительно так, хотя сначала придется пройти через несколько непростых моментов.
Вы просто не из тех, кто готов идти ко дну вместе с кораблем. В день ретроградного Плутона вы замечаете, что ваши планы начинают рушиться. Значит, события будут развиваться именно так?
Однако ваш позитивный настрой помогает мгновенно взглянуть на происходящее под другим углом. И вновь вы находите путь к успеху так, как это умеют только Стрельцы. Ничто не способно надолго выбить вас из колеи. Это испытание вы пройдете на отлично.
Козерог
В этот день вас раздражает то, что на пути возникло препятствие, Козерог. Причем это именно та ситуация, которую вы не можете контролировать, а контроль для вас очень важен.
Ретроградный Плутон мешает осуществиться тому, что должно было произойти именно сегодня. Это может вызвать у вас сильное недовольство, но не заставит отказаться от своих целей. Вы не из тех, кто смиряется с поражением. Поэтому в понедельник вы собираетесь с силами и напоминаете себе, что это далеко не единственная возможность.
И вы правы. Если говорить откровенно, это вовсе не последний шанс. Успех, к которому вы стремитесь, по-прежнему достижим. Просто он не придет именно в этот день, и в этом нет ничего страшного. Да, ситуация может раздражать, но она вполне преодолима. Вселенная проверяет вашу способность проявлять настойчивость, а дисциплины вам не занимать, поэтому пройти этот тест будет несложно.