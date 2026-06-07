Для этих трех знаков зодиака судьба приготовила серьезный тест

Ретроградный Плутон мешает осуществиться тому, что должно было произойти именно сегодня. Это может вызвать у вас сильное недовольство, но не заставит отказаться от своих целей. Вы не из тех, кто смиряется с поражением. Поэтому в понедельник вы собираетесь с силами и напоминаете себе, что это далеко не единственная возможность.