Озеро Буртниекс ждут большие перемены: у самоуправления есть серьезный план
Валмиерское краевое самоуправление продолжит осуществлять практические меры по управлению биотопами и снижению нагрузки, создаваемой туристами.
Самоуправление Валмиерского края продолжит реализовывать практические меры по управлению биотопами и снижению нагрузки от посетителей в Гауйском национальном парке у озера Вайдава и в природном заповеднике «Луга озера Буртниекс». Проект предусматривает комплекс мероприятий — создание природосберегающей рекреационной инфраструктуры и благоустройство территорий, а также работы по уходу за природными территориями. Планируемые действия согласованы с Управлением по охране природы.
Строительные работы на территории пляжа в поселке Вайдава планируется начать уже в этом году. В настоящее время группа управления проектом завершает проектно-сметные работы и готовит документацию для объявления закупочной процедуры.
У озера Вайдава предусмотрено решение с понтонным настилом, который станет центральным элементом благоустройства пляжа и обеспечит удобную связь между зоной отдыха и озером. Доступ будет обеспечен новой дорожкой со стороны парковки, формируя единый и наглядный маршрут движения посетителей. Зону отдыха на пляже дополнят детские игровые элементы, что сделает территорию более привлекательной для семей с детьми.
Параллельно с развитием инфраструктуры будут реализованы меры по уходу за природной территорией — покос водной растительности на площади 0,60 га, а также улучшение структуры прибрежных зарослей путем выборочной вырубки и удаления деревьев и кустарников на площади 1,50 га. Работы будут выполнены на участке от улицы Парка, 20, за зданием бывшей Северо-видземской основной школы и до улицы Эзера. Эти меры помогут улучшить доступ к озеру, одновременно сохраняя качество его ландшафтных и природных ценностей.
В свою очередь, в окрестностях озера Буртниекс мероприятия по развитию инфраструктуры запланированы на следующий этап реализации проекта — ориентировочно в 2027 году. Наиболее значимые работы намечены у высокого берега Буртниекса, где находятся песчаниковые обнажения — единственные в Латвии обнажения такого типа, сформировавшиеся в результате волновой эрозии озера. Со временем они частично покрылись почвой и растительностью, поэтому в рамках проекта предусмотрено их частичное раскрытие (удаление обрушившегося грунта) и благоустройство территории. Будет также упорядочена существующая природоведческая тропа и улучшена парковка, а маршрут тропы будет дополнен в направлении Буртниекской церкви.
Работы запланированы и на пляже Силземниеки, где существующая парковка будет расширена, чтобы облегчить разворот транспортных средств, перевозящих лодки и другие плавсредства. Для удобства отдыхающих установят кабину для переодевания и дополнительные столы со скамейками. Для обеспечения доступа к береговым работам по уходу за территорией у Аунуитес планируется обустроить съезд и восстановить водопропускную трубу. В парке усадьбы Буртниеков предусмотрено строительство пешеходной дорожки.
Помимо создания инфраструктуры у Буртниекса будут реализованы мероприятия по уходу за биотопами, в том числе покос водной растительности, ограничение прибрежных зарослей, контроль инвазивных видов, выборочная вырубка и удаление деревьев и кустарников.