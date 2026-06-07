Озеро Буртниекс ждут большие перемены: у самоуправления есть серьезный план

В свою очередь, в окрестностях озера Буртниекс мероприятия по развитию инфраструктуры запланированы на следующий этап реализации проекта — ориентировочно в 2027 году. Наиболее значимые работы намечены у высокого берега Буртниекса, где находятся песчаниковые обнажения — единственные в Латвии обнажения такого типа, сформировавшиеся в результате волновой эрозии озера. Со временем они частично покрылись почвой и растительностью, поэтому в рамках проекта предусмотрено их частичное раскрытие (удаление обрушившегося грунта) и благоустройство территории. Будет также упорядочена существующая природоведческая тропа и улучшена парковка, а маршрут тропы будет дополнен в направлении Буртниекской церкви.