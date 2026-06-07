Сильные ливни, грозы и похолодание: какой погоды ждать в Латвии на новой неделе
Новая рабочая неделя в Латвии начнется с циклона, сильных ливней и гроз. Дожди задержатся над страной надолго, а во второй половине недели станет прохладнее.
В понедельник небо будет покрыто облаками, лишь местами выглянет солнце. На большей части территории страны ожидается дождь. На западе дождевых облаков будет меньше, тогда как на востоке обширная зона осадков будет двигаться на север, принося сильные ливни и грозы. Будет дуть слабый ветер, который во время грозы станет порывистым. Ночью температура воздуха составит +11…+16 градусов, местами на севере — +9…+10 градусов. Днем воздух прогреется до +18…+23 градусов, однако на побережье Курземе и в части Латгале будет немного прохладнее.
Во вторник и среду ожидается переменная облачность, поэтому будет достаточно много моментов, когда можно будет увидеть солнце. В ночь на вторник и утром дождь ожидается главным образом на востоке страны. В Видземе продолжатся сильные ливни, местами будут слышны раскаты грома.
В среду дождь ожидается уже на большей части территории, хотя интенсивность осадков будет значительно ниже. При слабом ветре во вторник в отдельных районах образуется туман, а в среду ветер сменится на южный и будет слабым до умеренного. Ночью температура воздуха будет в пределах +10…+15 градусов. С среды дневная температура во многих местах уже будет ниже, чем в начале недели.
Во второй половине недели ситуацию продолжат определять несколько циклонов. Поэтому, хотя солнце будет сменяться облаками, а ветер останется слабым, погода будет влажной и богатой на осадки. Температура воздуха как ночью, так и днем станет немного ниже: днем она не будет превышать отметку +20 градусов.