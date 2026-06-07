Сильные ливни, грозы и похолодание: какой погоды ждать в Латвии на новой неделе

В понедельник небо будет покрыто облаками, лишь местами выглянет солнце. На большей части территории страны ожидается дождь. На западе дождевых облаков будет меньше, тогда как на востоке обширная зона осадков будет двигаться на север, принося сильные ливни и грозы. Будет дуть слабый ветер, который во время грозы станет порывистым. Ночью температура воздуха составит +11…+16 градусов, местами на севере — +9…+10 градусов. Днем воздух прогреется до +18…+23 градусов, однако на побережье Курземе и в части Латгале будет немного прохладнее.