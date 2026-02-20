Мелбарде потребовала отменить допуск РФ и Беларуси под своими флагами: "Подрывает доверие к Паралимпиаде"

По словам министра, исторический и нынешний опыт Латвии показывает, что в России и Беларуси спорт является частью государственной пропаганды и стратегии «мягкой силы». Кроме того, у ряда спортсменов имеются связи с вооруженными и силовыми структурами, о чем свидетельствует публично доступная информация.