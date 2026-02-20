Мелбарде потребовала отменить допуск РФ и Беларуси под своими флагами: "Подрывает доверие к Паралимпиаде"
Министр образования и науки Даце Мелбарде в официальном письме президенту Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонсу резко осудила решение МПК разрешить спортсменам стран-агрессоров — России и Беларуси — выступать под флагами своих государств на предстоящих Паралимпийских играх в Милане-Кортина.
«В то время, когда в международном спортивном сообществе особенно важны ценности ответственности, честности и солидарности, решение позволить спортсменам стран-агрессоров выступать под своими флагами категорически неприемлемо», — подчеркнула Даце Мелбарде, призвав Парсонса пересмотреть решение и лишить спортсменов стран-агрессоров такой возможности.
В письме министр обращает внимание, что из-за решения МПК участия в предстоящих Паралимпийских играх лишится латвийский горнолыжник Мартиньш Олиньш. Мелбарде отмечает, что это явная несправедливость по отношению к Латвии и другим странам, которые соблюдают международное право и общепринятые нормы прав человека.
По словам министра, исторический и нынешний опыт Латвии показывает, что в России и Беларуси спорт является частью государственной пропаганды и стратегии «мягкой силы». Кроме того, у ряда спортсменов имеются связи с вооруженными и силовыми структурами, о чем свидетельствует публично доступная информация.
«Разрешение России и Беларуси участвовать в Паралимпийских играх подрывает веру в основные принципы олимпийского и паралимпийского движения — ответственность, справедливость и честную игру. Миссия Олимпийских игр — объединять мир на основе взаимного уважения и общих ценностей. Решения, которые не учитывают геополитическую ситуацию, подрывают доверие к этой миссии и ослабляют надежность международного спорта», — подчеркнула Мелбарде.
Министр также сообщила в письме, что приняла решение не посещать предстоящие Паралимпийские игры в Милане-Кортина, пока остается в силе решение, позволяющее спортсменам России и Беларуси выступать под флагами своих стран.