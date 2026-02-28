Туман накрыл Ригу: объявлено желтое предупреждение
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Туман накрыл Ригу: объявлено желтое предупреждение

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Утро субботы в Риге оказалось затуманенным: местами видимость снизилась до 500–1000 метров. Метеорологи объявили жёлтое предупреждение.

Утром в Риге местами сформировался туман с видимостью 500–1000 метров, который сохранится до середины дня.

Из-за тумана объявлено желтое предупреждение, что означает, что туман, который в отдельных местах является очень густым, может повлиять на повседневную деятельность на открытом воздухе. Возможно затруднение движения транспорта на дорогах, а также воздушного сообщения. Поэтому следует планировать более длительное время в пути. Также из-за тумана возможно ухудшение качества воздуха, особенно в городах.

