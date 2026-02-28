В субботу в Латвии продолжится оттепель
Фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
LETA

В субботу в Латвии продолжится оттепель, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ожидается облачная погода, лишь на юге страны временами возможны прояснения. Во многих местах сохранится туман, будет дуть слабый и умеренный южный ветер. Температура воздуха составит от +2 до +7 градусов.

В Риге будет преобладать облачная погода с туманом и дымкой. Временами ожидается дождь. Температура воздуха в столице повысится до +3…+5 градусов.

