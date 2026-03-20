В VID предупредили жителей о важной детали при подаче годовой декларации
В системе EDS Службы государственных доходов (VID) введено новое информационное предупреждение, цель которого — заранее обратить внимание налогоплательщиков на возможную обязанность задекларировать доходы, полученные за границей. Если в предыдущие годы у человека были такие доходы, то и в этом году может возникнуть необходимость заполнить приложение D2 к декларации.
Какие данные автоматически подгружаются в декларацию?
В декларации нужно указывать все доходы, полученные в течение календарного года, — как в Латвии, так и за рубежом. При этом VID обеспечивает доступ только к той информации, которая уже есть в государственных информационных системах.
Это включает:
- данные от латвийских плательщиков доходов о суммах, выплаченных физическому лицу;
- информацию от частных пенсионных фондов и страховых компаний;
- данные Государственного агентства социального страхования;
- сведения об оправданных расходах — на образование и медицинские услуги.
Это означает, что в момент, когда по инициативе налогоплательщика в системе VID EDS формируется декларация за соответствующий год и в нее автоматически подгружаются имеющиеся у VID данные, именно налогоплательщик обязан проверить, полна ли эта информация и верна ли она. При необходимости ее нужно уточнить или дополнить, поскольку только сам человек располагает полной информацией обо всех полученных доходах. Лишь после такой проверки налогоплательщик подтверждает достоверность данных, указанных в декларации.
Что означает это предупреждение для жителей?
На момент рассмотрения декларации у Службы государственных доходов не всегда сразу есть информация о доходах налогоплательщика, полученных за границей, поскольку данные от зарубежных налоговых администраций поступают позже. Поэтому проверка декларации проводится только на основании доступной информации из государственных систем и данных, указанных самим налогоплательщиком. Иногда это приводило к тому, что:
- житель не декларировал доходы, полученные за границей;
- декларация оказывалась неточной;
- в результате человек получал необоснованный возврат налога или не уплачивал налог вовремя.
Чтобы в дальнейшем избежать таких ситуаций, в этом году и было разработано новое предупреждение.
Новый инструмент не означает, что у человека в конкретном году точно были доходы за рубежом. Он не основан на данных, полученных от иностранных государств, и не показывает имеющуюся у VID информацию. Цель предупреждения исключительно информационная — напомнить, что:
- если в предыдущие годы человек получал доходы за границей;
- то есть вероятность, что и в этом году у него были иностранные доходы, которые нужно задекларировать, заполнив приложение D2.
Таким образом, предупреждение помогает налогоплательщикам вовремя проверить и оценить свою ситуацию, избежать ошибок при заполнении декларации и не столкнуться позже с неприятными последствиями.
Доходы, полученные за границей
Доходы, полученные за границей, нужно декларировать и в том случае, если налог с них уже был уплачен в другой стране. При декларировании таких доходов необходимо указать как сумму полученного дохода, так и налог, удержанный за рубежом, если он удерживался.
Наиболее типичные доходы, полученные за границей:
- заработная плата и другие доходы, связанные с трудовой деятельностью;
- пенсии;
- дивиденды;
- доходы по договору подряда.
VID призывает:
- перед заполнением декларации ознакомиться с разделом на сайте, посвященным годовой декларации о доходах;
- внимательно проверить все данные, автоматически отображенные в VID EDS, и при необходимости уточнить или дополнить их;
- ознакомиться с руководством, которое поможет подготовить и подать в VID необходимые данные;
- указывать иностранные доходы в полном объеме и прилагать документы, подтверждающие их получение;
- пояснения по обороту счета или доходам, полученным за границей, предоставлять только в том случае, если VID специально запросил такую информацию.