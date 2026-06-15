Лиго без лишних хлопот: 5 простых и вкусных блюд для праздничного стола
Лиго невозможно представить без хорошей компании, венков, костра и, конечно, вкусной еды. Но проводить весь праздничный день у плиты хочется далеко не всем. К счастью, для праздничного стола совсем не обязательно готовить сложные блюда. Otkrito.lv собрал пять простых рецептов, которые подойдут как для дачи, так и для пикника на природе.
Янов сыр по-быстрому
Настоящий Янов сыр требует времени и терпения, но есть более простой вариант.
Понадобится:
- 500 г творога;
- 2 яйца;
- 50 г сливочного масла;
- 1 ч. л. тмина;
- соль по вкусу.
Творог смешайте с яйцами и растопленным маслом, добавьте соль и тмин. Переложите массу в форму, застеленную марлей, и оставьте в холодильнике на несколько часов. Подавать можно с ржаным хлебом и свежими овощами.
Запеченный картофель с беконом
Простое блюдо, которое отлично подходит для приготовления на гриле или в духовке.
Понадобится:
- 8 картофелин;
- 200 г бекона;
- соль;
- свежий укроп.
Каждую картофелину надрежьте, вложите ломтик бекона, слегка посолите и заверните в фольгу. Запекайте около 40 минут. Перед подачей посыпьте укропом.
Шашлычки из курицы в медовом маринаде
Для тех, кто хочет приготовить что-то праздничное, но без долгого маринования.
Понадобится:
- 700 г куриного филе;
- 2 ст. л. меда;
- 2 ст. л. соевого соуса;
- 1 зубчик чеснока.
Смешайте ингредиенты для маринада, нарежьте курицу кубиками и оставьте на 30 минут. Затем нанизайте на шпажки и обжарьте на гриле или сковороде до готовности.
Салат с редисом и огурцами
Летом особенно хочется свежих овощей.
Понадобится:
- 1 пучок редиса;
- 2 огурца;
- зеленый лук;
- укроп;
- сметана или натуральный йогурт;
- соль.
Овощи нарежьте, смешайте с зеленью и заправьте сметаной. Легкий салат отлично дополнит мясо и сыр.
Клубничный десерт в стаканчиках
Лиго — это еще и сезон ягод.
Понадобится:
- 300 г клубники;
- 200 мл сливок;
- 150 г мягкого творога;
- 2 ст. л. сахара;
- печенье.
Взбейте сливки с сахаром, добавьте творог. В стаканы слоями выложите раскрошенное печенье, крем и нарезанную клубнику. Перед подачей охладите.