Лиго без лишних хлопот: 5 простых и вкусных блюд для праздничного стола
Фото: Otkrito.lv
Эти блюда не требуют редких ингредиентов или сложных кулинарных навыков, зато помогут быстро накрыть праздничный стол и оставить больше времени на главное — отдых, песни, танцы и встречу самой короткой ночи года.
Полезные советы

Лиго без лишних хлопот: 5 простых и вкусных блюд для праздничного стола

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Лиго невозможно представить без хорошей компании, венков, костра и, конечно, вкусной еды. Но проводить весь праздничный день у плиты хочется далеко не всем. К счастью, для праздничного стола совсем не обязательно готовить сложные блюда. Otkrito.lv собрал пять простых рецептов, которые подойдут как для дачи, так и для пикника на природе.

Янов сыр по-быстрому

Настоящий Янов сыр требует времени и терпения, но есть более простой вариант.

Понадобится:

  • 500 г творога;
  • 2 яйца;
  • 50 г сливочного масла;
  • 1 ч. л. тмина;
  • соль по вкусу.

Творог смешайте с яйцами и растопленным маслом, добавьте соль и тмин. Переложите массу в форму, застеленную марлей, и оставьте в холодильнике на несколько часов. Подавать можно с ржаным хлебом и свежими овощами.

Запеченный картофель с беконом

Простое блюдо, которое отлично подходит для приготовления на гриле или в духовке.

Понадобится:

  • 8 картофелин;
  • 200 г бекона;
  • соль;
  • свежий укроп.

Каждую картофелину надрежьте, вложите ломтик бекона, слегка посолите и заверните в фольгу. Запекайте около 40 минут. Перед подачей посыпьте укропом.

Шашлычки из курицы в медовом маринаде

Для тех, кто хочет приготовить что-то праздничное, но без долгого маринования.

Понадобится:

  • 700 г куриного филе;
  • 2 ст. л. меда;
  • 2 ст. л. соевого соуса;
  • 1 зубчик чеснока.

Смешайте ингредиенты для маринада, нарежьте курицу кубиками и оставьте на 30 минут. Затем нанизайте на шпажки и обжарьте на гриле или сковороде до готовности.

Салат с редисом и огурцами

Летом особенно хочется свежих овощей.

Понадобится:

  • 1 пучок редиса;
  • 2 огурца;
  • зеленый лук;
  • укроп;
  • сметана или натуральный йогурт;
  • соль.

Овощи нарежьте, смешайте с зеленью и заправьте сметаной. Легкий салат отлично дополнит мясо и сыр.

Клубничный десерт в стаканчиках

Лиго — это еще и сезон ягод.

Понадобится:

  • 300 г клубники;
  • 200 мл сливок;
  • 150 г мягкого творога;
  • 2 ст. л. сахара;
  • печенье.

Взбейте сливки с сахаром, добавьте творог. В стаканы слоями выложите раскрошенное печенье, крем и нарезанную клубнику. Перед подачей охладите.

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