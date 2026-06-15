Три знака зодиака, которые стремятся к величию и обычно его достигают

Эти знаки зодиака могут мечтать о многом, но их стремления вполне реалистичны. Они настоящие труженики, и у них есть все необходимое для достижения успеха. Они никогда не сбавляют обороты и не жалуются, даже когда приходится туго. Конечно, величие не приходит в одночасье, но даже если путь занимает много времени, они не сдаются. Они упорно идут вперед, потому что полностью верят в свои силы — и абсолютно обоснованно, пишет YourTango.