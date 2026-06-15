В Литве признали, что поддерживать изоляцию России становится все труднее

"То, что количество выданных виз выросло в 2025 году по сравнению с 2024-м, и тенденции этого года показывают дальнейший рост, говорит о том, что что-то не в порядке. У нас есть некоторые государства, которые, вероятно, считают, что в туристических целях нет разницы, кто приезжает, возможно, для них деньги не пахнут, но это неправильно. Для нас это неприемлемо“, – сказал Будрис.