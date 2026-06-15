В Литве признали, что поддерживать изоляцию России становится все труднее
Литва поддерживает стремление Европейского союза (ЕС) ввести запрет на въезд для россиян, воевавших в Украине, заявил министр иностранных дел страны Кястутис Будрис. Страна также хочет ограничить возможности россиян отдыхать в Европе.
"Нам следует сокращать количество выдаваемых виз и тем более совершенно не впускать тех, кто только что участвовал в бойне в Украине", – сказал он в интервью LRT перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге. Запрет на въезд российских военных в страны блока станет частью нового пакета санкций против Москвы из-за ее войны против Украины.
По словам Будриса, консенсус между странами-членами по этому вопросу пока не достигнут.
"Литва полностью это поддерживает, мы уже на практике занимаемся внесением таких лиц в Шенгенскую систему. Это и техническая работа, нам нужно иметь данные обо всех этих людях, поскольку нужно понимать, что те, кто попадает в списки невъездных, могут обжаловать такие решения“, – пояснил он.
В настоящее время Литва внесла в "черные списки" Шенгенской зоны почти 900 граждан России, принимавших непосредственное участие в боевых действиях против Украины. Для них запрет на въезд в Литву действует десять лет, а в Шенгенскую зону – пять, однако по истечении срока его можно продлить.
Еще в начале июня группа европейских стран, среди которых была и Литва, призвала ЕС ограничить возможности россиян отдыхать в Европе.
"То, что количество выданных виз выросло в 2025 году по сравнению с 2024-м, и тенденции этого года показывают дальнейший рост, говорит о том, что что-то не в порядке. У нас есть некоторые государства, которые, вероятно, считают, что в туристических целях нет разницы, кто приезжает, возможно, для них деньги не пахнут, но это неправильно. Для нас это неприемлемо“, – сказал Будрис.
По словам министра, поддерживать изоляцию России как государства, ее спортивных команд и деятелей культуры становится все труднее.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Латвия намерена прервать отдых россиян на европейских пляжах и курортах.