Латвию ждут пять выходных дней: где пройдут главные мероприятия Лиго-2026
В 2026 году праздник Лиго обещает быть особенно масштабным. Причина не только в традициях, но и в календаре. Благодаря переносу рабочего дня многие жители смогут отдыхать пять дней подряд — с 20 по 24 июня. Для кого-то это станет поводом отправиться на дачу, для кого-то — устроить небольшое путешествие по Латвии, а кто-то проведет несколько дней, переходя от одного праздничного мероприятия к другому.
Рига: три большие площадки и ночь до рассвета
Столица по традиции станет одним из главных центров празднования. В ночь с 23 на 24 июня рижан и гостей города ждут сразу три крупные площадки, каждая со своей атмосферой.
Любителей народных традиций пригласят на Дзегужкалнс. Здесь праздник пройдет в максимально приближенном к старинным обычаям формате — с народными танцами, песнями, обрядами и музыкой до самого утра. На сцену выйдут участники Rīgas Danču klubs, группы Zeidii, Iļģi, Rahu, Jauno Jāņu Orķestris и Rikši.
В Гризинькалнсе состоится мероприятие «От солнца до солнца». Здесь фольклорные мотивы будут сочетаться с современной музыкальной программой. Перед публикой выступят ансамбли Ogas, Rikši и Kokle, музыкальное объединение Raxtu Raxti, группа Zuši, а завершится ночь танцами под музыку диджеев.
Третьей крупной площадкой станет Зеленый театр Межапарка, где пройдет традиционная Rīgas zaļumballe. На одной сцене соберутся исполнители разных жанров — от народной музыки до популярной латвийской эстрады. Среди участников — Rikši, Жорж Сиксна, Laika upe, Айя Андреева, Labvēlīgais tips, Ралфс Эйландс и группа Zelta kniede.
Все три площадки начнут работу в 20:00 23 июня и будут встречать гостей до 4:30 утра. Вход на мероприятия будет бесплатным, а на территории праздников можно будет приобрести традиционные блюда и напитки Лиго.
Валмиерский край: танцы, театр и народные традиции
Одну из самых насыщенных программ подготовил Валмиерский край.
Уже 19 июня в Парке ремесленников в Валмиере пройдет праздничное мероприятие с песнями, танцами и плетением венков. На следующий день Валмиерская эстрада станет местом проведения масштабного концертного представления «Праздник танца Срединной земли», в котором примут участие более 500 танцоров из 21 коллектива.
22 июня здесь же покажут одну из самых любимых латвийских постановок — «Дни портных в Силмачах».
Валмиермуйжа: рынок, сыр и венки
Особое место в программе займет Валмиермуйжа. Здесь 20 июня состоится традиционный праздничный рынок, где можно будет приобрести изделия ремесленников, продукцию местных производителей и принять участие в мастер-классах. Гостей будут учить плести венки, готовить Янов сыр и знакомить со старинными обычаями летнего солнцестояния.
Театр и балы в волостях
Праздничная программа охватит практически весь край. В Трикате зрителям покажут музыкальную постановку «Летняя миссия: даму сердца для дедушки», в Стренчи — спектакль «Дочь мельника», а в Мурмуйже — комедию Яниса Яунсудрабиньша «Крокодил с озера».
В Коценах, Селях, Муянах, Седе, Ренценах, Ипики, Иеру, Лоде и других населенных пунктах жителей ждут традиционные обряды зажигания огня, совместное пение, народные игры, танцы и мастер-классы.
Не обойдется и без балов. Танцевальные вечера пройдут в Берзайне, Руйиене, Матишах, Сканькалне, Вайдаве и других местах края.
Вентспилс: Лиго у моря
Тем, кто хочет встретить солнцестояние на берегу Балтийского моря, стоит обратить внимание на Вентспилс.
Праздничная программа здесь стартует 20 июня с большой ярмарки Лиго на Старогородском рынке. Посетители смогут приобрести венки, ремесленные изделия, праздничный сыр и другие традиционные угощения.
В течение дня в научном центре VIZIUM пройдут семейные мероприятия, посвященные четвертой годовщине центра, а в Доме ремесел и Приморском музее под открытым небом состоятся творческие мастер-классы и знакомство с традиционным укладом жизни Северного Курземе.
«Дни портных в Силмачах» и огненная тропа к морю
Одним из центральных событий станет постановка пьесы Рудольфа Блауманиса «Дни портных в Силмачах» под открытым небом. Перед спектаклем гостей ждут праздничная ярмарка и мероприятия по встрече Лиго.
Однако самым необычным событием обещает стать вечерняя «Мистерия заката». Участники создадут огненную тропу от Приморского музея под открытым небом до морского берега, после чего состоятся ритуал солнцестояния и музыкальное представление на пляже.
Детские праздники и главная ночь в парке Ренькя
21 июня программа продолжится ярмаркой трав, детскими мероприятиями, научными шоу, мастер-классами и семейными праздниками.
Главное празднование Лиго пройдет вечером 23 июня в парке Ренькя. После концерта с участием фольклорного объединения Atštaukas и руцавской капеллы Paurupīte будет зажжен большой Янов костер. Затем до четырех часов утра продолжатся танцы под музыку группы Express и диджея.
Юрмала: солнцестояние в Дзинтари и костер на пляже
В Юрмале праздничные мероприятия растянутся почти на две недели — с 13 по 24 июня.
Подготовка к празднику начнется с мероприятий в Юрмальском музее под открытым небом, Центральной библиотеке и доме Райниса и Аспазии. Здесь гостей познакомят с народными традициями, научат плести венки и исполнять Яновы песни.
Дзинтари: большой концерт и огненный ритуал
Одним из самых красивых событий станет празднование летнего солнцестояния 21 июня возле концертного зала «Дзинтари».
С вечера здесь будут работать ярмарка и мастерские по плетению венков. Затем состоится большой концерт совместного пения с участием солистов Мадары Ботмане, Яниса Апейниса, Иоланты Стрикайте и Жоржа Сиксны, объединенного хора Юрмалы, оркестров кокле и танцевальных коллективов.
После концерта участники переместятся к морю. В 22:00 на пляже Дзинтари пройдет огненный ритуал солнцестояния и выступление этногруппы Ogas.
Каугури: Лиго на берегу моря
Главное празднование Лиго состоится вечером 23 июня на пляже Каугури. Здесь зажгут традиционный Янов костер, выступит группа Labvēlīgais tips, а затем праздник продолжится танцами на берегу моря.