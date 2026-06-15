Геополитика накаляется, а акции военных компаний падают: почему рынок охладел к оборонке

О других производителях военной техники, которые ранее также пережили стремительный рост котировок, можно сказать, что в этом году их результаты на бирже были не слишком впечатляющими, хотя динамика не была столь негативной, как у Rheinmetall. Например, акции итальянского производителя авиационной техники и электроники Leonardo S.p.A. с начала года выросли на 4%. Акции французской компании Thales Group подорожали примерно на 1%, а бумаги британской BAE Systems выросли в цене на 12%. Столь скромная динамика после бурного роста прошлых лет заставляет задуматься: неужели прежний блеск утрачен безвозвратно?