Геополитика накаляется, а акции военных компаний падают: почему рынок охладел к оборонке
За последний год геополитическая напряженность в мире только усилилась. Несмотря на это, акции некоторых компаний военно-промышленного сектора не показали значительного роста - даже подешевели. Действительно ли такие компании утратили инвестиционную привлекательность? С этим вопросом TVNET Bizness обратился к экспертам.
Одной из наиболее известных в Латвии из компаний военного сектора является немецкая Rheinmetall, которая в предыдущие годы служила настоящим финансовым эльдорадо для инвесторов. Согласно данным об изменении цен на середину дня 11 июня, стоимость ее акций за последние пять лет выросла впечатляюще - на 1315%, однако с начала текущего года снизилась на 24%. По статистике Investing.com, максимального уровня акции компании достигли 3 октября прошлого года - 2008 евро за акцию. На момент подготовки статьи цена снизилась до 1215 евро.
О других производителях военной техники, которые ранее также пережили стремительный рост котировок, можно сказать, что в этом году их результаты на бирже были не слишком впечатляющими, хотя динамика не была столь негативной, как у Rheinmetall. Например, акции итальянского производителя авиационной техники и электроники Leonardo S.p.A. с начала года выросли на 4%. Акции французской компании Thales Group подорожали примерно на 1%, а бумаги британской BAE Systems выросли в цене на 12%. Столь скромная динамика после бурного роста прошлых лет заставляет задуматься: неужели прежний блеск утрачен безвозвратно?
По словам руководителя направления инвестиционных продуктов латвийского отделения Swedbank Роланда Заулса, в случае Rheinmetall одним из факторов снижения стало несоответствие финансовых результатов ожиданиям инвесторов. Кроме того, свою роль сыграла фиксация прибыли после многолетнего ценового ралли. В феврале рынок был разочарован первоначальным прогнозом выручки на 2026 год, а в мае доходы за первый квартал оказались ниже ожиданий аналитиков. В то же время, как отмечает Заулс, компания не отказалась от годовых финансовых ориентиров, рентабельность в первом квартале улучшилась, а сама компания продолжает концентрироваться на оборонном бизнесе.
По мнению инвестиционного стратега Luminor Asset Management Игоря Лахтадира, ожидания инвесторов относительно темпов роста компании за последние годы стали чрезвычайно высокими. Поэтому даже достаточно сильные финансовые результаты уже не способны полностью удовлетворить рынок. Например, в первом квартале 2026 года выручка компании и показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) оказались примерно на 15% ниже прогнозов аналитиков.