Зеленский назвал сегодняшние действия России преступлением против христианской культуры
После российского удара в Киеве загорелся один из главных духовных символов Украины — Успенский собор Киево-Печерской лавры. Владимир Зеленский назвал произошедшее одним из крупнейших преступлений против христианской культуры, а Эдгар Ринкевич - варварским актом.
«После российской атаки в Киево-Печерской лавре загорелся Успенский собор — храм, история которого берет начало в XI веке. Это одно из крупнейших преступлений России против христианской культуры», — заявил украинский президент. Он уточнил, что спасатели уже ликвидировали возгорание на крыше собора.
Зеленский назвал атаку ВС РФ на Успенский собор Киево-Печерской лавры «одним из крупнейших русских преступлений против христианской культуры». pic.twitter.com/IhVFQ9jFXv— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) June 15, 2026
Зеленский также сообщил, что в ночь на понедельник в результате российских атак пострадали Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Сумская и Николаевская области.
«Таким образом Россия демонстрирует миру свое намерение продолжать войну. Очень важно, чтобы ответ стран G7, которые сейчас собрались на саммите, был решительным и содержательным — большее давление на агрессора, большая помощь Украине в сфере противовоздушной обороны, прежде всего в области противобаллистических систем», — подчеркнул Зеленский.
По словам президента Украины, военные установили, что атака на Киево-Печерскую лавру, включенную в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также на территорию музейного комплекса «Мыстецкий арсенал» была осуществлена с помощью беспилотников.
«Подтверждено, что два российских беспилотника целенаправленно атаковали ту часть города, где расположены лавра и "Мыстецкий арсенал"», — написал Зеленский в Telegram, опубликовав фотографии с места происшествия.
В свою очередь Служба безопасности Украины сообщила, что на территории Киево-Печерской лавры были обнаружены фрагменты корпуса и двигателя российского ударного беспилотника «Герань-2». Ведомство также опубликовало фотографии обломков дрона. По данным СБУ, маркировка на деталях свидетельствует о том, что отдельные компоненты были произведены на территории России в особой экономической зоне Алабуга.
О произошедшем высказался и президент Латвии - в соцсетях Эдгар Ринкевич написал: «Россия нанесла удар по Киево-Печерской лавре — объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из главных святынь православного мира. Этот варварский акт демонстрирует полное пренебрежение к религии, истории и культуре. Пока Россия продолжает свою войну, мы будем и дальше поддерживать Украину и ее народ».