Зеленский назвал сегодняшние действия России преступлением против христианской культуры

О произошедшем высказался и президент Латвии - в соцсетях Эдгар Ринкевич написал: «Россия нанесла удар по Киево-Печерской лавре — объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из главных святынь православного мира. Этот варварский акт демонстрирует полное пренебрежение к религии, истории и культуре. Пока Россия продолжает свою войну, мы будем и дальше поддерживать Украину и ее народ».