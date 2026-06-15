Россия атаковала Киев и Харьков: погибли люди, поврежден объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
Фото: AP/Scanpix
Золотой купол одной из церквей поврежденной Киево-Печерской лавры, также известной как Монастырь пещер, лежит на земле рядом с художественной галереей «Мыстецкий арсенал», которая также пострадала в результате российской ракетно-дроновой атаки на Киев.
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Россия атаковала Киев и Харьков: погибли люди, поврежден объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

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Otkrito.lv

В ночь на понедельник в результате российского ракетного удара вспыхнул пожар в Киево-Печерской лавре, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

В Киеве погибли как минимум четыре человека, еще 23 получили ранения. Среди пострадавших — беременная женщина и ребенок. Тем временем в Харькове в результате российских обстрелов погибли пять спасателей.

В Киево-Печерской лавре, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, загорелась крыша Успенского собора.

Фото: AP/Scanpix
Пожарные тушат возгорание на территории Киево-Печерской лавры, также известной как Монастырь пещер, после российской ракетно-дроновой атаки на Киев.
Пожарные тушат возгорание на территории Киево-Печерской лавры, также известной как Монастырь пещер, после российской ракетно-дроновой атаки на Киев.
Фото: AP/Scanpix
Пожарные тушат возгорание на территории Киево-Печерской лавры.
Пожарные тушат возгорание на территории Киево-Печерской лавры.

В результате обстрела также пострадали жилые дома в нескольких районах Киева и объекты гражданской инфраструктуры, в том числе рынок и продуктовый магазин.

На севере Киева были повреждены линии электропередачи, из-за чего без электричества остались около 140 тысяч потребителей.

В Харькове пятеро спасателей погибли во время повторного российского удара. Они прибыли на место предыдущего попадания для тушения пожара. Еще как минимум пять человек получили ранения.

В свою очередь в Сумах в результате атаки российских беспилотников пострадали три человека, в том числе ребенок.

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