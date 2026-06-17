"Мы же никого не убиваем": почему латвийские подростки становятся агрессивными и не боятся наказаний

В своей практике Эвита Эвардсоне убедилась, что значительная часть родителей даже не осознает, что таким образом причиняет вред ребенку, разрушает его самооценку, и тогда у подростка возникает желание самоутвердиться. «Он выходит в другую социальную среду, где, возможно, даже становится негативным лидером, зато он нашел группу, в которой чувствует свою принадлежность. У всех нас как у социальных существ есть потребность быть любимыми, привязаться к кому-то. Это причина, по которой девочки иногда рано вступают в сексуальные отношения, и очень неправильно думать, что они просто распущенные. Нет, эти девочки, сами того не осознавая, ищут любовь, привязанность к какому-то человеку, а мальчики чаще всего находят группировки, где становятся лидерами или просто включаются в деятельность и чувствуют себя принятыми, потому что их не унижают, не критикуют и не оскорбляют».