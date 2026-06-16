Новый Иммиграционный закон Латвии: главные изменения в правилах выдачи ВНЖ

При этом инвесторы обеих групп, у которых сейчас уже есть срочные виды на жительство на этих основаниях, смогут продолжить пребывание в Латвии. Действующие виды на жительство будут действительны до срока их регистрации. Чтобы продолжить пребывание в Латвии на том же основании, этим инвесторам в период действия ID-карты нужно будет подать в Управление по делам гражданства и миграции заявление на получение срочного вида на жительство сроком на пять лет, как это предусмотрено пунктом 10 переходных правил нового закона.