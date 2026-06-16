Новый Иммиграционный закон Латвии: главные изменения в правилах выдачи ВНЖ
11 июня 2026 года Сейм в третьем чтении рассмотрел и принял новый Иммиграционный закон. Этот закон существенно изменит всю действующую в Латвии систему выдачи срочных видов на жительство. Изменения предусмотрены и в программах срочных видов на жительство для инвесторов. Новые условия вводятся также для поставщиков услуг по обеспечению рабочей силой и для приглашающих работников низкоквалифицированных профессий.
Программы по недвижимости и банковским субординированным обязательствам больше не включены в новый перечень оснований для выдачи видов на жительство
Действующий Иммиграционный закон предусматривает возможность получить срочный вид на жительство при покупке недвижимости определенной стоимости в Латвии, а также на основании субординированных обязательств перед латвийским кредитным учреждением.
В перечень оснований для получения срочного вида на жительство по новому закону эти программы больше не включены. Заявления, которые были поданы и приняты к рассмотрению до вступления нового закона в силу, будут рассматриваться в соответствии с действующим на данный момент регулированием.
При этом инвесторы обеих групп, у которых сейчас уже есть срочные виды на жительство на этих основаниях, смогут продолжить пребывание в Латвии. Действующие виды на жительство будут действительны до срока их регистрации. Чтобы продолжить пребывание в Латвии на том же основании, этим инвесторам в период действия ID-карты нужно будет подать в Управление по делам гражданства и миграции заявление на получение срочного вида на жительство сроком на пять лет, как это предусмотрено пунктом 10 переходных правил нового закона.
Новое основание для инвестиционного вида на жительство — вклад в созданного государством управляющего альтернативным инвестиционным фондом
Новый закон предусматривает новое основание для получения инвестиционного срочного вида на жительство: срочный вид на жительство сроком до пяти лет сможет запросить иностранец, который заключит договор и внесет инвестицию не менее 150 000 евро сроком не менее чем на пять лет в созданного государством управляющего альтернативным инвестиционным фондом, а также заплатит 10 000 евро в государственный бюджет.
Разрешение будет действительно, если управляющий фондом подтвердит, что инвестиционный договор не расторгнут, а остаток инвестиции составляет не менее 150 000 евро.
Новая программа была инициативой тогда еще депутата Сейма Кулбергса. Хотя основы этой инвестиционной программы срочных видов на жительство уже заложены в новом законе, сама программа еще только будет создаваться. Это означает, что за ее разработкой и внедрением нужно будет следить отдельно.
Программа срочных видов на жительство на основании вложения в капитал общества капитала сохраняется
Хотя большая часть инвестиционных программ срочных видов на жительство уже прекращена или будет прекращена новым законом, программа, основанная на вложении в основной капитал общества капитала, будет сохранена.
Сохранятся два основных уровня вложений: инвестиция в размере 50 000 евро в более небольшое общество капитала и инвестиция в размере 100 000 евро в более крупное общество капитала или общество капитала вместе с дочерними коммерсантами. Сохранится и платеж в государственный бюджет в размере 10 000 евро при первичном запросе срочного вида на жительство.
Главное отличие будет заключаться в сроке. В дальнейшем такой срочный вид на жительство можно будет запросить на срок до двух лет, на который и будет выдаваться ID-карта. Критерий уплаты налогов, который должно выполнить общество капитала, чтобы срочный вид на жительство иностранного инвестора можно было запросить повторно, меняться не будет и сохранится на нынешнем уровне.
Отказ от регистрации срочных видов на жительство
На практике одно из самых существенных изменений — прекращение действующей модели срочных видов на жительство, при которой право на пребывание могло предоставляться на более длительный общий период, в большинстве случаев до пяти лет, но ID-карта выдавалась на один год с обязательной ежегодной регистрацией срочного вида на жительство для получения новой ID-карты.
Новая модель будет проще: срочный вид на жительство будут запрашивать сразу на конкретный срок, и этот срок будет совпадать со сроком действия ID-карты.
Например:
- для трудоустройства срочный вид на жительство будут выдавать не до пяти лет, как сейчас, а до одного года;
- для трудоустройства по Голубой карте Европейского союза срок останется прежним — до двух лет;
- для коммерческой деятельности, например для члена правления, члена совета, прокуриста и других подобных должностей, срок сократится с нынешних пяти лет до двух лет;
- для инвестиций в общество капитала срочный вид на жительство также будут выдавать не до пяти лет, а до двух лет;
- для работника, переведенного в рамках группы предприятий, если речь идет о руководителе или специалисте, срок сократится с трех лет до одного года;
- для переведенного стажера срок останется прежним — до одного года.
То есть в целом система станет более прямой: вместо прежней модели с ежегодной регистрацией ID-карты разрешение будут выдавать на конкретный срок, зависящий от основания для пребывания.
Более строгие правила для поставщиков услуг по обеспечению рабочей силой
Новый закон предусматривает, что в подтверждении приглашения или вызова будет отказано, если иностранца с целью трудоустройства приглашает поставщик услуг по обеспечению рабочей силой, который является неактивным налогоплательщиком, был учрежден в последние шесть месяцев или у которого в рамках рейтинговой системы Службы государственных доходов выявлены нарушения в исполнении налоговых обязательств.
Это означает, что недавно созданные или хозяйственно неактивные поставщики услуг не смогут приглашать иностранцев для работы в Латвии по визе или срочному виду на жительство. Кроме того, поставщикам услуг, которые захотят приглашать иностранцев, придется особенно внимательно следить за тем, чтобы не возникало нарушений в исполнении налоговых обязательств.
Новые ограничения в случае низкоквалифицированных профессий
Похожие ограничения предусмотрены и в случаях, когда иностранец приглашается для трудоустройства по одной из профессий 9-й основной группы Классификатора профессий. Если приглашающая сторона является неактивным налогоплательщиком, была учреждена в последние шесть месяцев или Служба государственных доходов выявила у нее нарушения в исполнении налоговых обязательств, в подтверждении приглашения или вызова будет отказано.
Сроки рассмотрения заявлений на вид на жительство станут более прогнозируемыми
В дальнейшем, если по объективным причинам невозможно соблюсти срок рассмотрения документов на вид на жительство, Управление по делам гражданства и миграции сможет продлить его, но не более чем до четырех месяцев со дня получения документов. Этот продленный срок нельзя будет продлить повторно.
Это важно, поскольку в прежней практике рассмотрение дел по некоторым категориям, особенно в случаях инвесторов и граждан стран, подлежащих дополнительной проверке, могло значительно затягиваться — вплоть до одного года.