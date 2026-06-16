Многие совершают эту ошибку: латвийский юрист объяснил, как люди сами проигрывают суды

Соколовский напоминает, что обычное письмо считается полученным на восьмой день после его регистрации в учреждении, заказное — на седьмой день после передачи на почту, а электронное письмо, подписанное электронной подписью, — уже на второй рабочий день после отправки. Отдельно юрист обращает внимание на систему официального электронного адреса e-adrese. Если она активирована, все государственные и судебные документы будут направляться именно туда.