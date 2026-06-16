В стране ЕС будут подвергать особой проверке электронные письма, отправленные из РФ

"Эстония не может допустить, чтобы обмен информацией между жителями и государственными учреждениями, который зачастую содержит очень деликатные и личные данные, проходил через серверы, контролируемые государством-агрессором. Поскольку в российском технологическом пространстве не действуют правила защиты данных, конфиденциальности и безопасности, принятые в свободном мире, сохранение открытых каналов прямого взаимодействия стало слишком большим риском для безопасности", – указало министерство.