В стране ЕС будут подвергать особой проверке электронные письма, отправленные из РФ
С 31 августа письма, отправляемые в эстонские госучреждения с адресов электронной почты в домене .ru, то есть из РФ, будут проходить дополнительную проверку. Об этом сообщает rus.err.ee.
"Причиной такого решения стал постоянный рост числа содержащих реальные киберугрозы писем с адресов .ru", – поясняют в Министерстве юстиции Эстонии.
"Эстония не может допустить, чтобы обмен информацией между жителями и государственными учреждениями, который зачастую содержит очень деликатные и личные данные, проходил через серверы, контролируемые государством-агрессором. Поскольку в российском технологическом пространстве не действуют правила защиты данных, конфиденциальности и безопасности, принятые в свободном мире, сохранение открытых каналов прямого взаимодействия стало слишком большим риском для безопасности", – указало министерство.
С 31 августа все письма, поступающие в эстонские госучреждения с домена .ru, будут автоматически направляться на карантин для дополнительной проверки.
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