Страны ЕС выдворили рекордное за пять лет количество россиян. Латвия - в лидерах этого процесса
В 2025 году страны Евросоюза обязали покинуть свою территорию более 10 тысяч граждан России — это максимальный показатель за последние пять лет.
Согласно данным Eurostat, в 2021 году подобные предписания получили около 5,2 тысячи россиян, в 2022-м — 5,6 тысячи, в 2023-м — 7,3 тысячи, в 2024-м — 7,5 тысячи. Таким образом, за последний год число таких решений выросло почти на 40%.
Предписание о выезде выдаётся иностранным гражданам, утратившим законные основания для пребывания в стране, например, при просроченной визе или виде на жительство. При этом оно не влечёт автоматической депортации: часть людей уезжает добровольно, часть оспаривает решение в суде или остаётся на месте. Поэтому число фактически выехавших, как правило, ниже числа выданных предписаний.
Больше всего решений о выезде в 2025 году вынесла Германия — 3030, из которых исполнили 1685. На втором месте оказалась Литва: число предписаний там выросло почти втрое и достигло 1795, причём все их получатели страну покинули. Третье место заняла Франция — 1130 решений, однако фактически уехали лишь 145 человек.
Из Латвии за это время были реально выдворены 670 человек - это один из самых высоких показателей в ЕС.
Единственными странами ЕС, не выносившими предписаний россиянам, стали Словакия и Мальта.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Европе заинтересовались массовыми увольнениями россиян в Латвии, под которые попал даже врач Навального.