Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:05
Во вторник по Латвии пройдут сильные дожди и грозы
Во вторник на большей части территории Латвии временами ожидается дождь, местами пройдут сильные дожди и прогремят грозы, прогнозируют синоптики.
Ветер будет дуть преимущественно слабый с запада, юго-запада, а на юге Курземе во второй половине дня ожидаются порывы западного, северо-западного ветра до 14-18 метров в секунду. Солнце чаще будет выглядывать в Видземе и Латгале. Максимальная температура воздуха составит +14..+19 градусов.
В Риге временами будет идти дождь, возможны грозовые ливни, будет дуть слабый юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха +17 градусов.