Во вторник по Латвии пройдут сильные дожди и грозы

Ветер будет дуть преимущественно слабый с запада, юго-запада, а на юге Курземе во второй половине дня ожидаются порывы западного, северо-западного ветра до 14-18 метров в секунду. Солнце чаще будет выглядывать в Видземе и Латгале. Максимальная температура воздуха составит +14..+19 градусов.