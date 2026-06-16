В Валмиерском крае по желанию жителей будут потрачены тысячи евро. На что пойдут деньги?

В этом году особенно активно подавались проекты, связанные с созданием дружественной детям среды. Поддержку получили инициативы по установке игровых площадок и оборудования в Рубене, Плани, Матиши и Бренгули, что улучшит возможности для активного отдыха детей и совместного досуга семей.