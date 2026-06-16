В Валмиерском крае по желанию жителей будут потрачены тысячи евро. На что пойдут деньги?
Муниципалитет Валмиерского края в этом году поддержал 27 проектов неформальных инициативных групп жителей и общественных организаций в рамках конкурса инициатив жителей. Общий объем муниципального финансирования в 2026 году составляет 20 000 евро.
Цель конкурса — способствовать участию жителей в улучшении среды проживания, укреплять местные сообщества, развивать сотрудничество с самоуправлением и поддерживать инициативы, которые приносят долгосрочную пользу жителям края. Размер муниципального софинансирования одного проекта может достигать 1000 евро. Проекты также предусматривают собственное софинансирование инициаторов, добровольный труд и другие виды вклада.
В этом году особенно активно подавались проекты, связанные с созданием дружественной детям среды. Поддержку получили инициативы по установке игровых площадок и оборудования в Рубене, Плани, Матиши и Бренгули, что улучшит возможности для активного отдыха детей и совместного досуга семей.
Валмиерский край окажет помощь и развитию сообщества местных домашних производителей, а также популяризации их деятельности. Несколько проектов направлены на сплочение местных сообществ, организацию различных мероприятий, сохранение культурно-исторического наследия, поддержание местных традиций и расширение участия жителей в общественной жизни.
В настоящее время продолжается согласование проектной документации с самоуправлением и заключение договоров, одновременно начинается реализация первых инициатив. Одним из первых мероприятий станет открытие рынка в Руйиене 21 июня. Его цель — привлечь посетителей, вызвать интерес и заложить традицию регулярной работы рынка на новом месте.