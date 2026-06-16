Министр обещает - сбивать дроны над Латвией станет дешевле

В то же время министр признал, что ведется работа, чтобы сбивать дроны максимально эффективно и дешево. Он поблагодарил индустрию, производящую противодронные системы. Министр сообщил, что в настоящее время ведется тестирование этих систем и прилагаются усилия по их интеграции и размещению на границе, "чтобы можно было защищать и сбивать не дорогими ракетами, а в первую очередь использовать дешевые и эффективные противодронные системы нашей промышленности".