В Резекненском крае нашли фрагменты, которые могут быть связаны со сбитым дроном (иллюстративное фото).
В Латвии
Сегодня 14:40
В Латвии нашли возможные фрагменты дрона, который впервые сбили истребители НАТО
В Латвии нашли фрагменты, которые могут быть связаны с иностранным дроном, сбитым 8 июня истребителями НАТО в Резекненском крае. Инцидент уже расследует Служба государственной безопасности.
Как агентство LETA выяснило в Национальных вооруженных силах (НВС), сейчас продолжается анализ найденных фрагментов.
По инциденту с дроном, произошедшему 8 июня, начат уголовный процесс. В настоящее время расследование ведет Служба государственной безопасности.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что утром 8 июня истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии из Франции сбили иностранный беспилотник, который залетел в Латвию из-за действий России в сфере электромагнитной войны. Дрон был сбит в Резекненском крае, в Берзгальской волости.
Это был первый случай, когда дрон, залетевший в воздушное пространство Латвии из-за рубежа, был сбит.