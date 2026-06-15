В Латвии нашли возможные фрагменты дрона, который впервые сбили истребители НАТО
Фото: Latvijas Armija
В Резекненском крае нашли фрагменты, которые могут быть связаны со сбитым дроном (иллюстративное фото).
В Латвии

В Латвии нашли возможные фрагменты дрона, который впервые сбили истребители НАТО

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В Латвии нашли фрагменты, которые могут быть связаны с иностранным дроном, сбитым 8 июня истребителями НАТО в Резекненском крае. Инцидент уже расследует Служба государственной безопасности.

Как агентство LETA выяснило в Национальных вооруженных силах (НВС), сейчас продолжается анализ найденных фрагментов.

По инциденту с дроном, произошедшему 8 июня, начат уголовный процесс. В настоящее время расследование ведет Служба государственной безопасности.

Ранее Otkrito.lv сообщал, что утром 8 июня истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии из Франции сбили иностранный беспилотник, который залетел в Латвию из-за действий России в сфере электромагнитной войны. Дрон был сбит в Резекненском крае, в Берзгальской волости.

Это был первый случай, когда дрон, залетевший в воздушное пространство Латвии из-за рубежа, был сбит.

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