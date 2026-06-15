В Латвии нашли возможные фрагменты дрона, который впервые сбили истребители НАТО

Ранее Otkrito.lv сообщал, что утром 8 июня истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии из Франции сбили иностранный беспилотник, который залетел в Латвию из-за действий России в сфере электромагнитной войны. Дрон был сбит в Резекненском крае, в Берзгальской волости.