Прощание с Паулсом Буткевичем
16 июня в часовне Рижского 1-го Лесного кладбища состоялось прощание с ушедшим из жизни латвийским киноактером Паулсом Буткевичем.
ФОТО: в последний путь проводили легендарного киноактера Паулса Буткевича
Сегодня, 16 июня, в часовне Рижского 1-го Лесного кладбища состоялось прощание с ушедшим из жизни латвийским киноактером Паулсом Буткевичем.
Путь от завода к сцене
После окончания Рижской 11-й средней школы в 1959 году Паулс Буткевич начал учебу в Рижском политехническом институте и параллельно работал на легендарном заводе VEF регулировщиком автоматической телефонной связи.
Однако любовь к искусству оказалась сильнее. Уже в школьные и студенческие годы Буткевич участвовал в Рижском театре пантомимы Роберта Лигера, а позже присоединился к экспериментальной 3-й студии театра «Дайлес». Там он оттачивал мастерство вместе с другими молодыми артистами, которые позднее стали заметными фигурами сцены, — Юрисом Стренгой, Леоном Криваном, а также Илзе и Улдисом Ваздиками.
Любознательность актера не ограничивалась только театром. В разные годы он учился на юридическом факультете, а также на факультете истории и философии Латвийского университета, кроме того — на отделении хорового дирижирования Латвийской государственной консерватории.
«Дышите глубже» и золотой фонд латвийского кино
Дебют Паулса Буткевича на экране состоялся в 1963 году в телефильме «Неспетая песня». Первую главную роль — Иманта Вейде — он сыграл в 1965 году в фильме режиссера Ады Неретниеце «Клятва Гиппократа».
Настоящий прорыв и любовь зрителей пришли после сотрудничества с режиссером Роландом Калниньшем. После участия в фильме «Камень и осколки» в 1966 году именно роль Ралфа в культовой картине «Дышите глубже» 1967 года вписала имя Буткевича в историю латвийской культуры. Многие песни, прозвучавшие в этом фильме в его исполнении, стали национальной ценностью, которую знают наизусть несколько поколений.
Непревзойденный рекордсмен латвийского кино
Паулс Буткевич был и остается непревзойденным рекордсменом среди латвийских актеров: он снялся примерно в 150 фильмах. В его фильмографии — такие известные работы, как «Ралли» 1978 года, «Незаконченный ужин» 1979 года, легендарный многосерийный исторический фильм «Долгая дорога в дюнах» 1981 года, остросюжетная лента «Мираж» 1983 года и драма «Айя» 1987 года.
Талант актера высоко ценили и за пределами Латвии. Он регулярно снимался в Дании, Швеции, Германии, Польше и Индии. Многие роли были сыграны и в проектах, созданных в России, в том числе эпизодическая роль в знаменитом сериале «Семнадцать мгновений весны».
В 1990 году Паулсу Буткевичу было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.