ФОТО: в последний путь проводили легендарного киноактера Паулса Буткевича

Настоящий прорыв и любовь зрителей пришли после сотрудничества с режиссером Роландом Калниньшем. После участия в фильме «Камень и осколки» в 1966 году именно роль Ралфа в культовой картине «Дышите глубже» 1967 года вписала имя Буткевича в историю латвийской культуры. Многие песни, прозвучавшие в этом фильме в его исполнении, стали национальной ценностью, которую знают наизусть несколько поколений.