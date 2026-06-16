После оваций в Каннах фильм Виестурcа Кайришcа "Уля" выйдет на экраны Латвии: билеты начнут продавать заранее

Еще до выхода в латвийских кинотеатрах фильм «Уля» уже подтвердил свою значимость на международном уровне, а его путь к местному зрителю становится особым событием в жизни латвийского кино. Премьера фильма «Уля» состоялась в рамках 79-го Каннского кинофестиваля, где картина была включена в программу Un Certain Regard — одну из главных конкурсных программ фестиваля. В эту секцию ежегодно отбирают особенно оригинальные, художественно смелые и значимые для международного кино работы, и включение «Ули» в программу подтверждает творческое качество фильма и его резонанс за пределами Латвии. Сеанс завершился овациями, которые продолжались более семи минут. После дебюта на Каннском кинофестивале художественный фильм «Уля» с сентября можно будет увидеть в кинотеатрах по всей Латвии.