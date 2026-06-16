После оваций в Каннах фильм Виестурcа Кайришcа "Уля" выйдет на экраны Латвии: билеты начнут продавать заранее
Завтра, 17 июня, начнется предварительная продажа билетов на одно из самых ожидаемых событий латвийского кино этого года — художественный фильм режиссера Виестурcа Кайришcа «Уля». Зрители смогут заранее приобрести билеты на первые публичные сеансы, которые с 16 сентября будут доступны в крупнейших кинотеатрах Латвии.
Еще до выхода в латвийских кинотеатрах фильм «Уля» уже подтвердил свою значимость на международном уровне, а его путь к местному зрителю становится особым событием в жизни латвийского кино. Премьера фильма «Уля» состоялась в рамках 79-го Каннского кинофестиваля, где картина была включена в программу Un Certain Regard — одну из главных конкурсных программ фестиваля. В эту секцию ежегодно отбирают особенно оригинальные, художественно смелые и значимые для международного кино работы, и включение «Ули» в программу подтверждает творческое качество фильма и его резонанс за пределами Латвии. Сеанс завершился овациями, которые продолжались более семи минут. После дебюта на Каннском кинофестивале художественный фильм «Уля» с сентября можно будет увидеть в кинотеатрах по всей Латвии.
В центре фильма «Уля» — история об идентичности, принадлежности и внутренней силе. Картина вдохновлена жизненным опытом легендарной баскетболистки Ульяны Семеновой, однако выходит за рамки биографического рассказа, превращаясь в универсальную историю взросления и принятия себя. Действие происходит в Латвии 1960-х годов, где Уля, растущая в отдаленной сельской местности, сталкивается с непониманием окружающих из-за своей непохожести. Случай приводит ее в Ригу и открывает двери в большой спорт, одновременно заставляя задавать важные вопросы об идентичности, вере в себя и своем месте в мире.
«Уля» — масштабная копродукция Латвии, Эстонии, Польши и Литвы, созданная студией Ego Media в сотрудничестве с Allfilm, Staron Film и Tremora.
В творческую команду фильма вошли опытные и международно признанные профессионалы: авторы сценария Карлис Арнолдс Авотс, Ливия Улмане и Андрис Фелдманис, продюсер Гунтис Тректерис, оператор Войцех Старонь, художница Иева Юрьяне и другие. Главную роль исполняет Карлис Арнолдс Авотс, чье участие в проекте особенно значимо, поскольку он также является соавтором идеи фильма.
Билеты на первые сеансы можно будет приобрести с 17 июня — они появятся на домашних страницах Splendid Palace, Forum Cinemas, Apollo Kino и Cinamon Kino. Подробнее о предварительной продаже билетов и фильме можно узнать на сайте filmaula.lv.