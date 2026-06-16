Политолог увидел первые тревожные сигналы в работе правительства Кулбергса

Эксперт напомнил, что перед принятием подобных решений следовало бы внимательно ознакомиться с законом о полиции. «Было бы очень хорошо, если бы господин Домбрава перед изданием этого распоряжения прочитал закон о полиции, за который отвечает как министр внутренних дел. Там четко написано, что полиция защищает права и законные интересы человека независимо от языка», — отметил Розенвалдс. По его словам, существует и практическая сторона вопроса.