Политолог увидел первые тревожные сигналы в работе правительства Кулбергса
Первые недели работы правительства Андриса Кулбергса пока не позволяют говорить о каких-либо принципиально новых подходах к управлению страной. Такое мнение в эфире TV24 высказал профессор Латвийского университета и политолог Юрис Розенвалдс.
По словам Розенвалдса, деятельность нового кабинета министров сейчас развивается между двумя полюсами — необходимостью решать практические задачи в условиях ограниченного времени и стремлением политических сил заработать дополнительные очки перед будущими выборами.
«Новшеств я пока не вижу. В целом можно сказать, что кабинет Андриса Кулбергса балансирует между деловым подходом, который диктуют нынешняя ситуация и сравнительно короткий ожидаемый срок работы правительства, и предвыборными соображениями», — отметил политолог.
Розенвалдс считает, что премьер-министр обладает значительной энергией и искренним желанием работать, однако главным испытанием станет способность удержать баланс между государственными интересами и политическими амбициями партий, входящих в правящую коалицию.
«У премьера, несомненно, много энергии и хорошие намерения. Но насколько удастся совместить это с желанием партий показать себя избирателям, покажет время. Первые симптомы этого противоречия уже заметны», — подчеркнул эксперт.
В качестве примера политолог привел первый приказ министра внутренних дел Яниса Домбравы. По мнению Розенвалдса, этот шаг был адресован прежде всего радикально настроенной части электората, которую Национальное объединение традиционно считает своей базой поддержки.
«Мне хотелось бы сказать, что национальная позиция требует дружбы со здравым смыслом, а также соблюдения норм закона», — заявил он.
Эксперт напомнил, что перед принятием подобных решений следовало бы внимательно ознакомиться с законом о полиции. «Было бы очень хорошо, если бы господин Домбрава перед изданием этого распоряжения прочитал закон о полиции, за который отвечает как министр внутренних дел. Там четко написано, что полиция защищает права и законные интересы человека независимо от языка», — отметил Розенвалдс. По его словам, существует и практическая сторона вопроса.
«Здравый смысл подсказывает, что если полицейский разговаривает с человеком, который не понимает латышского языка, то неизбежно приходится обращаться к нему на том языке, который он понимает», — пояснил политолог.
Оценивая организацию работы нового правительства, Розенвалдс также обратил внимание на инициативу премьер-министра, который потребовал от каждого министра определить по три главных приоритета для своего ведомства. Однако итог оказался далеким от первоначального замысла. «Как известно, господин Кулбергс поставил министрам задачу определить по три главных приоритета. Не получилось. В итоге получилось не 42 приоритета, а 52», — отметил эксперт.
Тем не менее политолог считает, что делать окончательные выводы пока рано. По его мнению, работа правительства только начинается, а реальные результаты станут заметны позднее. «В целом процесс начался, и время покажет, насколько успешно удастся сбалансировать те два аспекта, о которых я говорил — практическую работу и предвыборные соображения», — заключил Юрис Розенвалдс.
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