Vivi обращается к владельцам домашних животных: что нужно знать перед поездкой на поезде
С приближением сезона летних путешествий все больше пассажиров отправляются в поездки вместе со своими домашними питомцами. Пассажирский железнодорожный перевозчик Vivi напоминает, что для перевозки животных в поездах действуют определенные правила, которые должен соблюдать каждый владелец.
В поездах разрешается перевозить собак, кошек, декоративных птиц, а также птенцов домашней птицы и детенышей декоративных животных. При этом пассажир обязан обеспечить, чтобы животное не мешало другим пассажирам.
Особые требования распространяются на перевозку собак. В поезде собака должна находиться на поводке, в наморднике и иметь жетон на ошейнике. В качестве альтернативы животное можно перевозить в специальной сумке, контейнере или клетке — в этом случае намордник не требуется.
Vivi напоминает, что пассажиры, путешествующие с собакой, должны иметь при себе свидетельство о вакцинации животного. Кроме того, правила запрещают размещать собак на пассажирских сиденьях.
В одном вагоне одновременно разрешается перевозить не более десяти собак. В одном пассажирском отсеке в сопровождении одного владельца могут находиться не более двух собак.
За перевозку животного взимается плата как за одну единицу багажа независимо от того, перевозится одно животное или несколько животных в одной клетке, контейнере либо сумке.
В то же время правила предусматривают исключения для собак-поводырей и собак-ассистентов. Такие служебные животные при выполнении своих обязанностей могут находиться в поезде без намордника, поскольку он может мешать выполнению рабочих задач. Чтобы другие пассажиры могли их распознать, собаки должны иметь специальные опознавательные знаки и надписи «собака-поводырь» или «собака-ассистент».
Перевозчик призывает пассажиров заранее ознакомиться с правилами, чтобы поездка была комфортной и безопасной как для владельцев домашних животных, так и для остальных пассажиров поезда.