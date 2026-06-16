Vivi обращается к владельцам домашних животных: что нужно знать перед поездкой на поезде

В то же время правила предусматривают исключения для собак-поводырей и собак-ассистентов. Такие служебные животные при выполнении своих обязанностей могут находиться в поезде без намордника, поскольку он может мешать выполнению рабочих задач. Чтобы другие пассажиры могли их распознать, собаки должны иметь специальные опознавательные знаки и надписи «собака-поводырь» или «собака-ассистент».