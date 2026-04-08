Около 1,4 млн евро убытков за 3 месяца - Vivi раскрывает, как сократятся доходы, если будет введена предложенная Швинкой скидка на проездные
Министр сообщения Атис Швинка в начале недели выступил в социальных сетях с предложением — как помочь жителям в период болезненного роста цен на топливо. Вопросы возникли у многих, а у перевозчика Vivi, на котором основана эта идея, появились расчеты того, насколько сократятся доходы в случае реализации инициативы министра.
«Государство должно помочь жителям смягчить влияние роста цен на топливо, вызванного войной на Ближнем Востоке, которая уже сегодня затрагивает каждого. Я разработал предложение снизить стоимость абонементов на поезд на 50% на три месяца», — пишет министр Атис Швинка в соцсети “X”.
По его замыслу, это должно «мотивировать больше людей выбирать поезд как повседневное средство передвижения».
В результате такого выбора, частично заменив личные автомобили поездами, жители Латвии могли бы сэкономить около 12 млн евро за три месяца, утверждает Швинка.
Понятно, что у любого, кто видел карту железных дорог Латвии и хотя бы примерно знает направления, возникнут вопросы.
«Как я из Талси или Кулдиги могу доехать куда-либо на поезде? [...]» — спрашивает один из пользователей “X”.
Похожие вопросы возникают и у других, однако в целом опасения связаны с тем, что не всем жителям Латвии одинаково удобно пользоваться поездом. Более того, не для всех маршрутов можно полностью отказаться от автомобиля при планировании поездок.
Учитывая, что такие меры облегчат передвижение лишь части населения, логично задаться вопросом — стоят ли недополученные доходы, которые возникнут в результате 50% скидки, того.
«Если для 30-дневных билетов на период в три месяца будет применена скидка 50%, это снизит доходы компании примерно на 1,4 млн евро», — сообщила по запросу Jauns.lv руководитель отдела коммуникации и маркетинга Vivi Сигита Паула.