Рейсов станет больше: Vivi возвращает Тукумскую линию к привычному графику
С 19 мая этого года на Тукумской линии изменится график движения поездов Vivi, поскольку завершены работы по модернизации электрифицированной сети государственного акционерного общества Latvijas dzelzceļš. Поезда снова начнут ходить по интервальному графику, а пассажирские перевозки на всем маршруте в дальнейшем будут обеспечиваться только поездами.
С 30 мая вступит в силу летнее расписание, в котором предусмотрено несколько дополнительных поездов на участке Рига — Дубулты.
С 19 мая на Тукумской линии существенно увеличится число рейсов. На участке Рига — Дубулты в утренние и вечерние часы поезда будут курсировать каждые 15 минут. После введения летнего расписания 30 мая поезда из Риги до Дубулты и обратно будут доступны каждые 15 минут также в середине дня.
Летом по рабочим дням будут курсировать еще семь дополнительных рейсов, а по выходным — 13 дополнительных рейсов.
После возвращения железнодорожного сообщения к привычному режиму путь из Риги в Слоку, Кемери и Тукумс снова станет заметно быстрее — до 30 минут короче, чем во время ремонтных работ. Поездам будут доступны все пути, поэтому на всех остановках они будут отправляться с привычных путей.
На сайте и в мобильном приложении Vivi опубликованное расписание движения поездов уже включает все актуальные изменения.
По вопросам расписания поездов, покупки билетов или другим вопросам, связанным с поездками, жителей призывают обращаться в Центр обслуживания клиентов Vivi по круглосуточному бесплатному телефону 8760.