Рига отпразднует 825 лет: город ждут концерты, шоу, фестивали и события мирового уровня

«Из трех столиц стран Балтии Рига — самая древняя и, как урожденный рижанин и патриот Риги, считаю, что и самая красивая. Рига заслуживает грандиозного празднования своего 825-го дня рождения, и со стороны городской думы праздничная программа спланирована так, чтобы в ней было что-то особенное для каждого рижанина и гостя города, чтобы каждый, кто будет праздновать Ригу, чувствовал себя в нашем городе желанным и тронутым. Такие события важны не только для того, чтобы праздновать, но и для создания экономической активности в городе, поэтому программу праздника Риги мы заранее начали активно рекламировать в соседних странах. В связи с этим ожидаем на праздники и много гостей из-за рубежа».