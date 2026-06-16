Рига отпразднует 825 лет: город ждут концерты, шоу, фестивали и события мирового уровня
В этом году Рига широко отметит свой 825-й день рождения, и все желающие приглашаются посетить разнообразные праздничные мероприятия, которые будут проходить в течение всего августа: праздники в районах города, музыкальные парки, празднование дня рождения Риги на набережной 11 Ноября и в других местах.
«825-й день рождения Риги в каком-то смысле является и вторым днем рождения каждого рижанина. Девиз этого года "Открой Ригу! Код: 825!" призывает нас заново увидеть город. Это город, который пульсирует не только в историческом центре, но и во всех наших районах. Эти праздники станут рассказом о Риге, которая никогда не будет готова, потому что она постоянно растет, развивается и вдохновляется своими людьми. Приглашаю каждого рижанина и гостя города в течение всего августа присоединиться к празднованиям, чтобы вместе создавать новые мгновения в истории города», — призывает мэр Риги Виестурс Клейнбергс.
Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис, одной из сфер ответственности которого являются культурные события в Риге, отмечает, что над праздниками столицы в этом году работали с особой ответственностью, учитывая, что Рига будет отмечать почти круглую дату.
«Из трех столиц стран Балтии Рига — самая древняя и, как урожденный рижанин и патриот Риги, считаю, что и самая красивая. Рига заслуживает грандиозного празднования своего 825-го дня рождения, и со стороны городской думы праздничная программа спланирована так, чтобы в ней было что-то особенное для каждого рижанина и гостя города, чтобы каждый, кто будет праздновать Ригу, чувствовал себя в нашем городе желанным и тронутым. Такие события важны не только для того, чтобы праздновать, но и для создания экономической активности в городе, поэтому программу праздника Риги мы заранее начали активно рекламировать в соседних странах. В связи с этим ожидаем на праздники и много гостей из-за рубежа».
Девиз дня рождения Риги в этом году — «Открой Ригу! Код: 825!». Он призывает праздновать и открывать Ригу как живой и многоголосый город, звучание которого создают люди, районы, история и культура. Рига по-прежнему может гордиться своей открытостью к разнообразию и средой, которая одинаково безопасна, сказочна и дружелюбна как в центре и Старом городе, так и на окраинах и в районах города. 825-й день рождения Риги обозначает путь развития, инноваций и вдохновения, обращенный в будущее и перекликающийся с традиционным рассказом о «Риге, которая никогда не будет готова».
Центральным элементом визуальной идентичности праздничной кампании стала яркая, динамичная и монументальная буква «R» — первая буква в слове «Rīga», которая визуально служит как бы городской средой сама по себе. Форму буквы и пространство вокруг нее наполняют десятки маленьких фигур, каждая из которых занята своим делом: они танцуют, читают, бегут, отдыхают, занимаются спортом — проживают свою уникальную жизнь, вместе создавая живой и шумный портрет города. Автор визуальной идентичности праздника — художник Рейнис Петерсонс.
Праздники начнутся 1 августа с открытия рижского летнего настенного рисунка — мурала — на улице Эдуарда Смилгя, 46, а также с Праздника левого берега в парке Узварас. Он пригласит рижан и гостей города заново открыть Ригу — как открытый город для открытых людей. В программе дня — творческие мастерские, вовлекающие активности, перформансы, спортивные события, концерты молодых музыкантов и особая зона питания с участниками латвийского этапа European Street Food Awards. В первой половине дня на сцену выйдут молодые группы, представляющие разные жанры и звучания современной музыки: Laiki, Gaisaa и Idille. Кульминацией вечера станут выступление певицы Айи Андреевой и особый концертный проект — Gustavo и оркестр Rīga.
Череду событий месяца дня рождения продолжит спектакль Национального театра «Бунтарская Рига», который 7 и 8 августа покажут на Домской площади. Это музыкальная постановка для всей семьи, созданная по мотивам Рутку Тевса. Действие происходит весной 1582 года, когда в Риге идут календарные беспорядки, поскольку у рижан есть собственное мнение о порядке, установленном в Европе. В легкой форме музыкального спектакля режиссер предложит взглянуть на особенности национального характера тогда и сейчас. В ролях — любимые актеры Латвийского Национального театра, музыканты и юные артисты хора мальчиков Рижского Домского собора. Режиссер спектакля — Клавс Меллис.
8 августа рижан приглашают также посетить Праздник правого берега в Гризинькалнском парке, где в течение дня пройдут различные активности, музыкальные события и мероприятия для участия на самый разный вкус.
Празднование дня рождения Риги начнется вечером 14 августа концертом электронной музыки на Ратушной площади. С 21:00 до 01:00 посетителей ждет современное и многослойное путешествие по электронной музыке, где встретятся атмосферная электроника, electronic pop, melodic house, synthpop и эмоционально насыщенная танцевальная музыка. На концерте выступят Sign Libra, Эвия Вебере, литовское объединение Solo Ansamblis и латвийская группа Oil X Gas.
Празднования продолжатся 15 августа — на набережной 11 Ноября, в Старой Риге, Верманском саду, парке Победы, на улице Экспорта, Эспланаде, у Рижского дома конгрессов и в сквере у Оперы.
На набережной 11 Ноября в программе «Открой Ригу! Код: 825!» каждый рижанин и гость города сможет найти что-то для себя. Днем пройдут творческие мастерские для взрослых и детей, гастрономические приключения, жанрово разнообразная музыкальная программа. На сцену выйдут группа современной народной музыки Auļi, Atvara, группа Citi zēni, легенда хип-хопа Ozols, группы Alejas и Sudden Lights. В вечерней концертной программе «Моя партитура — Рига» выступят Shipsea, Андрейс Рейнис Зитманис, Янис Айшпурс, Айя Андреева и Юргис Намейс. Концерт дополнят артисты разных жанров танца, мастера велотриала, скейтеры и энтузиасты паркура. Режиссер концертной программы — Юрис Йонелис, художественный руководитель — Рейнис Сеянс. Ведущие концерта — актер Нового Рижского театра Гердс Лапошка и актриса Латвийского Национального театра Элза Рута Йордане.
После концерта на водах Даугавы можно будет увидеть особое лазерное, фонтанное и видеопредставление, а празднование продолжится до ночи вместе с диджеями Линдой Самсоновой и Магнусом Эриньшем.
15 августа Старая Рига превратится в живое пространство европейской культуры, где встретятся две древние традиции Старой Европы — уличное музицирование и искусство мимов. Такой симбиоз культурных событий в современной Европе встречается редко, а Рига как древний ганзейский город является особенно подходящим местом для сохранения и развития этих традиций. На улицах и площадях Старой Риги будут звучать джаз, диксиленд, классическая музыка и перкуссия, а городскую среду наполнят пантомима, клоунада и театр движения буто. В завершение мероприятия артисты объединятся в общем энергичном представлении в формате флешмоба на Ратушной площади, где в одном событии сольются музыка, танец и перформативное искусство.
Во время празднования дня рождения Риги 15 августа на Домской площади пройдет Ярмарка ремесленников, где рижане и гости города смогут посмотреть и приобрести аутентичные традиционные изделия ремесленников из разных регионов Латвии.
Посетителей будут ждать и в Верманском саду, который превратится в место встреч, где традиции, культурное разнообразие и радость совместного пребывания создадут особую праздничную атмосферу. Днем свои истории представят иностранные посольства и города-побратимы Риги, а особое настроение мероприятию придаст участие латвийских городов, создающих праздник дружбы и сотрудничества. В вечерней концертной программе гостей порадуют группа Le Petit Paris и Диана Пирагс, Роберто Мелони с друзьями — рижанами разных национальностей — с парадом красивейших песен мира, а завершит вечер группа Big Al & the Jokers.
В парке Узварас в этот день мероприятие «Открой чудо!» предложит увидеть удивительные выступления уличного искусства. В первой половине дня ожидаются спектакль, игры и дискотека для детей, а с 15:00 и до полуночи в парке будут выступать признанные уличные артисты из Великобритании, Швеции, Бельгии, Испании, Эстонии и Венгрии.
Гурманов в праздничные дни будут ждать в сквере у Оперы, где 14 и 15 августа откроет двери праздничный ресторан дня рождения Риги — особое место, где встретятся вкусы города, люди и истории. В течение двух дней праздничную атмосферу дополнит разнообразное гастрономическое предложение, музыкальные акценты и возможность наслаждаться городом в неторопливой, гостеприимной атмосфере. Это будет возможность праздновать Ригу через ее вкусы, характер и людей.
На Эспланаде день рождения Риги можно будет отметить в спортивном духе: там пройдет традиционный суточный баскетбольный турнир Krastu mačs, а на площади у Рижского дома конгрессов состоится «Рижский футбольный фестиваль 2026». Оба спортивных события пройдут 15-16 августа, собрав несколько сотен участников и тысячи посетителей на двухдневный праздник спорта и развлечений.
Программу дня рождения Риги дополнит Red Bull Showrun — уникальное мотоспортивное шоу, которое объединит технику мирового уровня, атлетов и энергию в самом центре столицы. Центральным событием шоу станет невиданная ранее в Латвии возможность увидеть вживую болид Формулы-1 Red Bull. Программу дополнят впечатляющие элементы дрифта, ралли, MotoGP и другие шоу-номера. В Red Bull Showrun примет участие и латвийская звезда ралли Мартиньш Сескс.
В течение всего августа праздничный месяц будут наполнять программы Музыкальных парков на эстраде Дзегужкалнс, в парке дворца Зиемельблазма, Верманском саду, квартале Калнциема, а также события Месяца уличного искусства на Саркандаугаве, который завершится фестивалем уличного искусства Row Baltics 2026 22 августа.
В конце месяца, 29 августа, в Старой Риге пройдет открытие Центра традиционной культуры и ремесел ĪRGA. У причала пассажирского порта Риги всех будут ждать на Рижском международном фестивале воздушных змеев Fantadroms, а на пляже Вакарбулли в конце дня можно будет пережить магические события Ночи древнего огня.