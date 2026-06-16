Новость о соглашении США и Ирана вызывает оптимизм, но эксперты предлагают не торопиться

Сообщение о том, что Соединенные Штаты и Иран договорились подписать в пятницу в Швейцарии меморандум о взаимопонимании, который положит конец боевым действиям и откроет Ормузский пролив для судоходства, вызвало резкое падение цен на нефть на мировых биржах и рост цен на акции. Комментаторы и эксперты предостерегают от чрезмерного оптимизма по поводу этой новости, поскольку детали соглашения не ясны, по крайней мере, публично, и меморандум о взаимопонимании станет лишь началом более детальных 60-дневных переговоров между двумя странами по иранским ядерным материалам, санкциям и другим деталям окончательного соглашения, сообщает Diena.